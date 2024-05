Misiones: trabajadores tomaron el Ministerio de Salud y los guardaparques abren mesa de diálogo

Un grupo de manifestantes que participó de la ocupación de la cartera sanitaria dijo: " Está a la vista lo que estamos haciendo. Después de varios meses de lucha, la salud no se puede quedar así. Este gobierno tiene que darse cuenta que algo tiene que cambiar".

"Nosotros no podemos vivir con este sueldo realmente miserable e imposible. No, aguantamos. Llega un diez, un quince del mes y ya la gente empieza a usar tarjeta de crédito o se empieza a endeudar con préstamos que son onerosos", agregaron.

La protesta se intensificó tras la firma del acuerdo salarial: "Hemos tomado ahora el ministerio. Se firmó ayer un acuerdo por 18% de aumento en nuestro salario, un acuerdo firmado por gente que realmente ha vendido nuestra lucha. Esa gente no nos representa y no estaban en la lucha, no son trabajadores".