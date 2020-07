Paro virtual de docentes en la vuelta a clases hoy en Chubut

“Las escuelas no están en condiciones para volver a clases. Supuestamente hay una inversión de 97 millones de pesos y hasta ahora no llegaron ni al 30% de las obras. Es un peligro que los alumnos vuelvan a las clases en estas condiciones. Tampoco están asegurados los sueldos”, sostuvo Mónica Márquez, secretaria de la junta ejecutiva de ATECh.

En diálogo con El Patagónico, la trabajadora de la Educación afirmó que Provincia ni siquiera cumple con lo mínimo para mantener limpias las escuelas.

“No tenemos ni lavandina en las escuelas. Muchos directivos están poniendo plata de su bolsillo para poder comprarla y poder limpiar las instituciones. En Comodoro estamos sufriendo la falta de auxiliares de limpieza y así no están las condiciones para volver”, advirtió.

Por último desde el combativo sindicato salieron a cruzar a la ministra de Educación, Florencia Perata, quien sostuvo que hay un 85% de interacción en las aulas virtuales en toda la provincia. “Está lejos de la realidad. Es un dato que no sabemos de dónde lo sacó porque no es así. Tenemos docentes con retención de servicio, y docentes que están trabajando, pero no representan este porcentaje. Tenemos muchos docentes y estudiantes que no tienen acceso a internet”, cuestionó Márquez.