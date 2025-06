Ruralistas anticipan "antesala de una nueva desilusión" por el retorno de las retenciones

El escenario se volverá más complicado desde julio, afirmó el dirigente, cuando las alícuotas retorne al 33% para la soja y al 12% para el maíz. Para Figueroa la carga impositiva "es casi confiscatoria" y desalienta la producción. "Estás arriesgando todo lo que tenés -clima, insumos y financiamiento- pero el Estado se queda con un tercio de lo que producís sin haber puesto nada. Así no se puede crecer", denunció. Y consultado sobre la prórroga a la rebaja de retenciones del 9,5% para trigo y cebada, el dirigente rural explicó que esos cultivos no son significativos en Salta. "Acá se hace muy poco trigo y cebada, la rebaja no nos alcanza, no nos impacta como sí lo hace en la zona núcleo", explicó.

De todos modos, valoró como un cambio de enfoque la intención del Gobierno de avanzar en una simplificación del esquema fiscal. "Eso sí lo destaco como algo positivo. Vemos una mirada distinta respecto a otros gobiernos: menos burocracia, más apoyo al que produce, señales de querer simplificar y reducir esta maraña impositiva que nos ahoga", expresó. Para cerrar, pidió al arco político provincial y nacional "dejar de lado la pelea diaria". "La sociedad quiere emprender, quiere producir, quiere planificar. Para eso hacen falta reglas estables, menos impuestos y un Estado que acompañe, no que ponga trabas", dijo.

"Arco Noroeste"

Es el caso de las sociedades rurales que integran el denominado Arco Noroeste de Córdoba, que lidera la Sociedad Rural de Jesús María, pero que incluye también a sus pares de Cruz del Eje y Deán Funes-, hace unos días también manifestaron su "profunda preocupación ante la inminente vuelta de las retenciones o derechos de exportación (DEX) a los granos, luego de una baja temporal que había sido interpretada por muchos productores como una señal de cambio", de acuerdo a un documento que se difundió.

Para estas asociaciones, en un comunicado bajo el título "El campo en la antesala de una nueva desilusión", las retenciones "representan una regresión que no solo afecta la rentabilidad, sino que golpea de lleno la confianza que el sector puso -una vez más- en la posibilidad de construir un país distinto, con reglas claras, previsibilidad y un verdadero federalismo productivo". Recordaron, además, que el peso de este impuesto es muy grande para productores que están muy distantes de los puertos y que en su mayoría en esta región son pymes y pequeños. Y repasaron también que allí la cosecha de maíz es tardía y por eso el retorno de las anteriores alícuotas "deja a los productores fuera del beneficio que se estableció para este primer semestre del año".

Finalmente, cuestionaron la vuelta de las retenciones a su incidencia anterior: "Recuerda dolorosamente que las promesas de cambio muchas veces se desvanecen, cuando el ajuste recae nuevamente sobre quienes producen". "Esta historia ya la vivimos cuando discursos de alivio fiscal terminaron contradichos por hechos similares al que está por suceder", criticaron.

Fondos claves

De acuerdo a reciente informe publicado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en el que se estimó la contribución de los principales complejos agroindustriales y a dos semanas que caduque el esquema de reducción temporal de las retenciones, se estima que el primer semestre del año el agro aporte unos u$s3.300 millones al Estado, lo que representaría un 25% más que en el primer semestre de 2024.

dexrosario.jpg Informe de la Bolsa de Comercio de Rosario sobre la recaudación por DEX.

Según el informe de la entidad rosarina, este aumento responde a un incremento en el volumen total declarado, que entre todos los productos contemplados se proyecta que cierre el primer semestre cerca de 53 millones de toneladas declaradas, casi un 60% más que lo declarado para vender al exterior (DJVE) en el mismo período del año anterior.

Las proyecciones para el año se sitúan en un monto total de casi US$ 6.500 millones. "Este cálculo parte de lo que aún resta vender al exterior de los saldos exportables estimados para la campaña actual y de los precios de exportación vigentes a la fecha", señaló el informe. Comparando el total anual proyectado para 2025 con años anteriores, se aprecia que este monto representa un aumento de algo más de u$s1.000 millones con relación a 2024.