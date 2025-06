El peronismo se movilizó en las provincias en señal de apoyo a Cristina Kirchner

En Tucumán, aunque no hubo ninguna autoridad del Partido Justicialista (PJ), la sede partidaria estuvo abierta, en donde se concentraron miembros de varias líneas internas del justicialismo que cuestionan las políticas del presidente Javier Milei . También se sumaron movimientos sociales, centros de estudiantes, colectivos de investigadores, gremios y Madres de Plaza Mayo. Con la consigna "Cristina libre", marcharon hacia los Tribunales Federales y luego hacia la Plaza Independencia, frente a la Casa de Gobierno, para acompañar las protesta de los jubilados de los miércoles. "Era una responsabilidad histórica acompañar desde Tucumán el reclamo que tuvo como centro la Plaza de Mayo. El país está siendo saqueado por los mismos grupos de poder de siempre, del que Javier Milei es solo el brazo ejecutor y al que desecharán cuando ya no les sea útil. Esperemos que la política esté a la altura y sea capaz de encontrar un rumbo para las elecciones de octubre", sostuvo Pedro Díaz , referente del gremio de los trabajadores ferroviarios de Tafí Viejo, enrolados en APDFA.

Durante la actividad se soltaron globos negros para simbolizar el luto judicial por la proscripción, tal como lo denominaron, a Cristina Fernández. Camila García, secretaria general de la Federación Universitaria de Cuyo, expresó que "los estudiantes y los jóvenes estamos acompañando a los jubilados en su reclamo por el enorme ajuste que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei". Sumó a su reclamo la "persecución y proscripción que está sufriendo" la dos veces presidenta de la Nación: "Sabemos que no es solo contra ella y contra el peronismo, sino contra todos aquellos que quieran construir un proyecto de país mejor para todos y todas".

Masivo apoyo

Desde las 10, en el Parque de las Juventudes, en la capital de La Rioja, hubo una importante concentración de sectores políticos, sociales, gremiales y estudiantiles, que confluyeron con consignas "Cristina no está sola" y "La patria no se proscribe". El gobernador Ricardo Quintela, que estuvo en la Plaza de Mayo, envió un mensaje grabado que fue difundido durante la movilización. "Es una situación no deseada por nadie. Esperemos tener la templanza suficiente para avanzar en lo que es muy importante para nosotros: garantizar la soberanía política, la independencia económica y la justicia social", sostuvo.

WhatsApp Image 2025-06-18 at 1.32.13 PM.jpeg En La Rioja, la convocatoria se realizó en el Parque de las Juventudes.

En mandatario remarcó que junto a otros gobernadores y dirigentes políticos están trabajando para proponer "un camino diferente al que plantea el presidente Milei, que genere condiciones y oportunidades para que nuestra gente salga adelante". Agradeció Quintela, que hasta hacia unas semanas se mostraba crítico de la expresidenta, la participación de militantes y ciudadanos: "agradezco profundamente el esfuerzo que hacen todas las compañeras y compañeros para congregarse, como lo hacen en todo el país. Un fuerte abrazo peronista y que Dios los bendiga a todos". "Nos quieren dividir pero esta marcha demuestra que seguimos unidos, con convicciones y con memoria. Estamos en la calle porque creemos en una patria con justicia social, independencia económica y soberanía política", agregó Teresita Madera, la vicegobernadora riojana.

Chaco y Salta se mueven

Resistencia, la capital de Chaco, fue también la caja de resonancia de una movilización nacional en defensa de la expresidenta de la Nación. La concentración reunió a autoridades partidarias, militantes e integrantes de organizaciones sociales. En la concentración en la sede del PJ se leyó un documento que, entre otras reflexiones, sostuvo: "Esta marcha es también un acto de memoria y de gratitud porque lo que Cristina representa no se puede encarcelar: representa a los jubilados que recuperaron su dignidad, a las mujeres que encontraron en ella un faro, a los estudiantes que volvieron a soñar con la universidad, a los trabajadores, a los científicos, a las minorías, a las grandes mayorías. Representa a un proyecto de país". La marcha culminó frente a la sede del Juzgado Federal.

chacocfk.jpg La concentración en Chaco fue en la sede del Partido Justicialista.

En Salta, la concentración fue en la Plaza 9 de Julio. En ese lugar, militantes y dirigentes locales denunciaron una persecución política y calificaron la condena judicial como un intento de proscripción. "Es una medida provocada para que no pueda participar de la política. La condena ya es un mamarracho", expresó Marcelo Aráoz, uno de los convocantes, en diálogo con el medio InformateSalta. Guido Giacosa, candidato kirchnerista a senador provincial por la capital, expresó su preocupación por la institucionalidad. "Cristina sufre una persecución, se le está prohibiendo a un sector del país votar por ella. Pese a su proscripción, esta situación abrió el camino hacia la unidad", señaló en contacto con los medios.

La CGT de Córdoba

La CGT de Córdoba y las dos CTA, de los Trabajadores y Autónoma, se concentraron en la intersección de calle 27 de Abril y avenida Vélez Sarsfield, en el centro de la capital. "En defensa de la democracia", "En repudio a la proscripción" y "En defensa de los derechos constitucionales", fueron las tres consignas de la convocatoria. La secretaria de la CGT, Ilda Bustos, expresó que también genera preocupación el intento de avasallamiento de los derechos constitucionales. "Lo que está haciendo la ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich es inaudito y hay que ponerle un freno en las calles", expresó.

También comenzaban en las ciudades de Santa Fe, Rosario, Mar del Plata y Bariloche otros actos de apoyo a la expresidenta de la Nación.