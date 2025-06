Las paritarias de los gremios docentes vuelven a marcar la agenda en las provincias

El arranque de junio encontró en pie de guerra a los gremios docentes de Catamarca, Salta y Jujuy, que exigen un aumento salarial a los gobiernos provinciales para recuperar el poder adquisitivo de sus haberes. En la capital catamarqueña no cesan las marchas a las que se sumaron otros sindicatos de trabajadores estatales. "Queremos saber si la educación realmente le importa al gobierno de la provincia", sostuvo Sergio Guillamondegui , secretario general del Sindicato Docente de Catamarca (SIDCA).

Sergio Guillamondegui , secretario general del Sindicato Docente de Catamarca (SIDCA), sostuvo que van por una recomposición salarial y que será formalizará en las próximas horas. "No cobramos como los mineros, no nos alcanza, nuestros gastos son exclusivos en transporte, combustible, alimentos, calzado y conectividad, que no son un lujo", sostuvo en una entrevista. Las consignas de la última marcha fueron "¡Basta de salarios de hambre!" y "¡Aumento del 30% ya!".

"Vamos a pedir una reunión con el gobernador para que nos diga cuál es su política salarial. Queremos saber si la educación realmente le importa al gobierno de la provincia", cerró Guillamondegui, quien anticipó que la docencia a la que representa buscará coordinar con los otros gremios del sector.

Pedido desde Salta

En las últimas horas, en una entrevista a FM Aries, el secretario general de la Asociación Docente Provincial (ADP), Fernando Mazzone, anticipó que pedirá al gobierno provincial la convocatoria inmediata a una mesa de negociación salarial. "Queremos que la convocatoria sea de inmediato porque ya que pasó mayo y la primera semana de junio y la paritaria de febrero fue insuficiente porque la inflación se disparó en marzo. Esperamos que el gobernador Gustavo Sáenz lo reconozca porque no nos alcanza", señaló.

Mazzone afirmó que "hay una pérdida del salario que tenemos que discutir pero también otros temas urgentes, que deben tratarse en la mesa paritaria, como la jerarquización docente, la situación edilicia de las escuelas y la reforma del régimen de licencias para suplentes ante enfermedades terminales". La postura de la ADP se produjo luego de una importante asamblea del pasado fin de semana, en el predio del gremio que está en Cerrillos, que concentró a cerca de 700 docentes, se señaló. En este mismo debate, Mazzone propuso modificar las estrategias de protesta para evitar perjudicar la educación sin dar clases.

"La gente está cansada de los métodos de huelgas que estamos instrumentando, hay que volver a enamorar a la sociedad con métodos nuevos, como llenar las plazas los sábados", expresó el referente de parte de la docencia. Advirtió que, si no se fija fecha esta semana para la reapertura de la negociación, tomará medidas visibles. "Si no aparece esta semana la fecha, me tendré que ir a tomar mate a la puerta del Grand Bourg (la Casa de Gobierno)", sostuvo.

Desde Jujuy

La semana pasada, el gobierno de Jujuy abrió el diálogo con los gremios estatales, en el que ofreció un aumento salarial del 2% para que impacte con los haberes de junio. Tras el encuentro, el gremio UPCN fue uno de los primeros en hacer público su rechazo. En diálogo con Canal 7 de Jujuy, Audelina Montenegro, secretaria de Negociación Colectiva, remarcó que la forma de recuperar salario es "aplicando un coeficiente y blanqueando los adicionales". "Lo ofrecido es bajísimo. La inflación que se publica mensualmente no se condice con la realidad, mucho menos con el aumento de precios de los alimentos de la canasta familiar. A la gente la plata no le alcanza para nada", dijo.

Desde el combativo Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), la secretaria Mercedes Sosa confirmó el bajo ofrecimiento salarial e indicó que el sábado próximo se realizará una asamblea general para adoptar una postura.

"Esta semana habrá debates en escuelas y por zonas para que en el encuentro adoptemos una postura común", dijo, en un video que compartió con los afiliados. "Hoy tenemos trabajadores con sueldos que no superan los $700.000, con descuentos que los dejan con apenas $100.000 en mano. La inflación sigue golpeando y los servicios básicos aumentan mes a mes. No hay política salarial clara, ni respuesta concreta a los sectores", agregó Sosa. Se señaló, de manera extraoficial, que se rechazaría la propuesta del gobierno y se fijaría un cronograma de protestas en las calles si el gobierno no mejora el ofrecimiento.