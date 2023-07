Votó Sergio Uñac: "La Corte utilizó un criterio distinto para San Juan y otro para los intendentes bonaerenses"

Expectativas de Sergio Uñac para las elecciones 2023

Uñac espera un alto nivel de participación y esperará los resultados en la Casa de Gobierno, y se aguarda una tendencia definitiva a las 20 horas. “Contento de que podamos votar, se han elegido el 14 de mayo todas las categorías, donde obtuvimos el 75% de las intendencias y la mayoría de los diputados”, afirmó, y agregó que recibió llamados de ministros y gobernadores.

sergio uñac vota elecciones 2023 3.jpeg

También valoró la lista de unidad nacional encabezada por Sergio Massa, con quien dialogó el viernes. “Eliminamos las PASO para que no haya una doble elección, pero después vino la Corte”, aseguró el gobernador en diálogo con los medios. Y volvió a arremeter: “Fue un fallo tan apurado, que no leyeron el artículo que dice que gobernador y vice no se pueden votar solos”.

“Soy peronista y hasta el último minuto voy a militar dentro de este espacio”, dijo, y mencionó que “siempre hay puentes”con Gioja. “Los peronistas competimos mucho”, concluyó .