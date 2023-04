Arcioni resiste embate del PJ para desdoblar elecciones: viernes fecha límite para adelantar al 30 de junio

Los motivos son varios. Sin embargo, el gobernador Mariano Arcioni tiene en claro que, de no recibir ninguna contra orden desde arriba, no llevará adelante algún tipo de cambio con respecto a la fecha de votación.

El problema que enfrenta el mandatario provincial es que ahora su espacio político forma parte del Frente de Todos y los principales candidatos a sucederlo, Juan Pablo Luque y Ricardo Sastre, presionan para votar antes. Más precisamente el 30 de julio. Lo cierto es que Arcioni no quiere modificar el día. Razones no le faltan. Para empezar, el gobernador busca ser la cara en la boleta del oficialismo para buscar una banca en la Cámara baja del Congreso de la Nación. Y entiende que si hoy adelanta, se quedará sin garantías para recibir el apoyo del PJ en los comicios de octubre.

Pero los tiempos corren. Y si Arcioni no oficializa algún tipo de cambio para antes de este viernes, Sastre y Luque perderán la contienda interna del frente para adelantar los comicios y la nueva alianza podría enfrentar la primera crisis. Sucede que para llevar adelante la idea se necesitaría 90 días de anticipación. Y ese plazo vence el 28 de abril

Los candidatos quieren provincializar la elección. Entienden que hoy la Nación no tracciona votos a favor sin un aspirante de peso como Cristina Fernández de Kirchner. “No hay muchas fechas disponibles, será a fines de julio en caso de que esto suceda, si excede estos tiempos no se va a justificar hacer elecciones fuera de las generales”, manifestó Sastre en busca de dar un empujón más.

Punto de vista

Luque se pronunció en la misma línea. Sin embargo, desde La Cámpora advirtieron que no se trata de una mirada que represente a todos. El jefe comunal de Dolavon, Dante Bowen, manifestó que “adelantar las elecciones y eliminar las PASO no fue discutido con nadie”. Y fue más allá: “Por no discutir se cometen errores, nos estamos inmolando en situaciones que no le sirven a nadie. Los dirigentes tienen que espabilar y tener en cuenta la opinión de todos”.

El oficialismo tiene en claro que si quiere dar la mejor pelea posible necesita de la unidad. Las elecciones en Trelew evidenciaron las diferencias que hoy persisten con cinco listas con candidatos peronistas. Y, para colmo, la oposición ya tiene definida su boleta con Nacho Torres y Gustavo Menna como símbolo de unidad entre el PRO y un sector del radicalismo.

Así las cosas, Arcioni tiene una semana compleja por delante con la presión de los propios y también de los ajenos. En su decisión se abrirá, sin dudas, una nueva ventana interna.