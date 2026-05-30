Inflación de mayo: consultoras prevén una nueva desaceleración y estiman un IPC de hasta 2,5%

Las consultoras prevén una inflación de entre 2,1% y 2,5% en mayo, por debajo de abril. Alimentos y transporte con aumentos, aunque con menos presión sobre los precios.

Las estimaciones privadas sobre la inflación de mayo muestran una desaceleración respecto al 2,6% registrado por el INDEC en abril . Sin embargo, los analistas coinciden en que la baja no alcanza para hablar de un cambio de tendencia profundo: los precios continúan acumulando aumentos significativos y la dinámica anualizada todavía se ubica por encima del 30%.

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Las proyecciones relevadas por distintas consultoras ubican al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo en una franja que va del 2,1% al 2,5%, luego del pico de 3,4% registrado en marzo.

En la misma línea, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) anticipó una inflación del 2,3% para mayo. El ministro de Economía, Luis Caputo, incluso aseguró que espera un dato inferior al de abril. El resultado oficial será publicado por el INDEC el próximo 11 de junio.

Entre las mediciones privadas, Eco Go proyectó una inflación general del 2,2% para mayo. LCG , en tanto, estimó una inflación promedio de 2,5% en las últimas cuatro semanas, una baja de 0,2 puntos porcentuales frente a la medición previa. Desde la consultora advirtieron que la inflación va a desacelerar en mayo , pero que es difícil que "perfore el 2%" en el corto plazo.

Por otro lado, desde la fundación Libertad y Progreso, el economista Julián Neufeld proyectó una inflación de 2,1% para el quinto mes del año. "El dato marca una desaceleración frente al 2,6% que relevó el Indec en abril, y continúa el sendero de desinflación comenzado el mes pasado luego del pico de marzo", sostuvo.

Banco Central BCRA REM Tasas El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) anticipó una inflación del 2,3% para mayo.

Con estas estimaciones, el consenso privado coincide con el REM del BCRA y la expectativa de Caputo, que ubica la inflación de mayo claramente por debajo de abril, aunque todavía lejos de niveles compatibles con una estabilidad de precios sostenida.

Por su parte, Equilibra calculó una variación promedio de 2,3%. Según su informe, los precios estacionales fueron los principales impulsores del mes, con una suba de 3,6%, explicada principalmente por el aumento del 15% en las verduras.

La consultora también señaló que la inflación núcleo se mantuvo en 2,3%, sin cambios respecto a abril. Sin embargo, su indicador de inflación subyacente —que excluye componentes más volátiles— mostró una leve aceleración, pasando de 2,3% a 2,5%.

En paralelo, los precios regulados registraron una fuerte desaceleración. Mientras en abril habían avanzado 4,7%, en mayo la suba fue de apenas 1,7%, impulsada por una mayor estabilidad en los combustibles, que registraron un incremento de apenas 0,4%.

Equilibra identificó además los rubros con mayores aumentos durante el mes:

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 3,4%

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 3,0%

Restaurantes y hoteles: 2,9%

Alimentos, el rubro que sigue bajo la lupa

Pese a la desaceleración general, los alimentos continuaron siendo uno de los principales focos de presión sobre el índice.

Según Libertad y Progreso, el capítulo "Alimentos y bebidas no alcohólicas" fue el de mayor incidencia sobre la inflación general, con un incremento de 3,4% mensual y un aporte de 0,8 puntos porcentuales al IPC. Neufeld señaló además que este segmento mostró una aceleración respecto de marzo.

Los datos de LCG muestran que los mayores aumentos dentro del rubro se concentraron en lácteos: (5,5%), bebidas (3,6%), aceites (3,4%) y carnes (2,8%). Las frutas, en cambio, registraron una baja de 1,7%.

image LCG registró un aumento del 2,6% en el rubro alimentos y bebidas. LCG

Por su parte, Econviews relevó una variación mensual de 2,1% para alimentos y bebidas durante mayo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/econviews/status/2060474371693519144?s=46&partner=&hide_thread=false Nuestro relevamiento de precios arroja una suba del 0.1% en la S4 de mayo, para una canasta de alimentos y bebidas en supermercados.



Esta semana destacan Verdulería (-1.4%) y Carnes (+0.9%).



Mayo cerró con una suba del 2.1% para esta canasta.@kiguel @KermanLeila pic.twitter.com/ZDUd9t32pZ — Econviews (@econviews) May 29, 2026

Transporte y combustibles

Otro de los sectores que mantuvo presión sobre el bolsillo fue el transporte. Desde Libertad y Progreso señalaron que las actualizaciones tarifarias del transporte público y el impacto rezagado de los combustibles explicaron buena parte de la dinámica del mes.

"Estuvo especialmente presionado por la actualización de las tarifas en términos reales del transporte público y la suba de los combustibles una vez finalizado el buffer de YPF", explicó Neufeld.

Las mediciones de Equilibra ubicaron al transporte con una suba de 3,2% durante mayo. En cuanto a los combustibles, la variación fue mucho más moderada. La nafta aumentó apenas 0,4%, muy por debajo de los incrementos observados en meses anteriores.

La desaceleración estuvo vinculada al esquema de "buffer de precios" implementado por YPF, diseñado para amortiguar parcialmente el impacto de las fluctuaciones internacionales del petróleo sobre los surtidores locales. El mecanismo, inicialmente previsto por 45 días, fue prorrogado hasta el 28 de junio tras un ajuste del 1% aplicado a mediados de mayo.