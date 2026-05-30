Gemelo Social Digital: el anuncio del Gobierno, las alertas sobre la privacidad y la sombra de Peter Thiel

¿Puede el Estado anticipar con precisión los impactos de sus políticas sociales? Con Peter Thiel en el país y el anuncio del Ministerio de Capital Humano, Argentina se sumerge de lleno en los debates sobre los alcances políticos de la tecnología.

El Gobierno apuesta por el desarrollo de una herramienta potenciada con IA para predecir el impacto de políticas sociales.

"De la asistencia reactiva a un Estado que anticipa", esa fue la premisa sobre la que el Ministerio de Capital Humano anunció, el pasado 22 de mayo, el desarrollo de un Gemelo Social Digital. La iniciativa caló hondo y abrió un debate transversal: tecnólogos, asociaciones civiles y referentes opositores adviertieron sobre riesgos concretos de ciberseguridad, privacidad, centralización de datos y automatización de decisiones sensibles. Enfrente, casos como Virtual Singapur o diversas aplicaciones médicas demuestran que la herramienta tiene usos positivos.

La discusión se da en un contexto particular, con la presencia en el país del magnate Peter Thiel , quien mostró sintonía con Javier Milei. Thiel pregona un desarrollo sin límites de la tecnología al servicio del Estado, como expresó en el Manifiesto de su desarrollo Palantir.

Cabe entonces preguntarse: ¿qué es exactamente un Gemelo Digital Social , para qué sirve y qué consecuencias puede traer su implementación en el país?

En un primer momento, el Gobierno anunció un modelo predictivo que, según afirmó, traerá un "cambio de paradigma en la política social argentina" y permitirá acompañar a los ciudadanos "desde la infancia a la autonomía". Para su creación, explicaron que se convocará "a los principales actores del mundo".

El anuncio fue acompañado de un video en el que se reflejan imágenes futuristas, que incluyeron logos de empresas como el de Amazon Web Services, la empresa de Amazon encargada de brindar servicios digitales.

Menos de una semana después, el ministerio conducido por Sandra Pettovello emitió un comunicado oficial donde brindó otros (pocos) detalles del proyecto. Allí - y en respuesta a las primeras críticas y pedidos de información pública - afirmaron que el desarrollo se realizará con “recursos humanos y equipos técnicos especializados propios, sin recurrir a contrataciones integrales de empresas”.

Desde el oficialismo explicaron que "el proyecto apunta a desarrollar capacidades de simulación y análisis de diversas situaciones" para "comprender patrones sociales generales y tendencias territoriales" a partir de "datos anonimizados, información estadística e indicadores agregados", sin utilizar datos personales. Más allá del anuncio, fuentes del ministerio confirmaron a este medio que el desarrollo está en "etapa preliminar" y sin fecha de despliegue oficial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SPettovelloOK/status/2057921912727069155&partner=&hide_thread=false No se van a usar datos personales . Son datos generales y estadísticos, y anonimizados https://t.co/BGXZsus3i6 — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) May 22, 2026

¿Qué es y cómo funciona un gemelo digital?

En líneas generales, un gemelo digital es una representación virtual de un objeto, persona o sistema físico, que se alimenta de datos en directo para reflejar con precisión el comportamiento, el rendimiento y las condiciones de su contraparte en el mundo real. Presente primero en sectores de la fabricación, cadenas de suministro y la construcción, ahora también se expande a áreas como la medicina o la planificación y el diseño urbano.

En diálogo con Ámbito, el licenciado en Sistemas, docente y periodista especializado en ciencia y tecnología, Maximiliano Firtman, explicó que una de sus grandes virtudes es la posibilidad de simular distintos escenarios en un entorno controlado: “La simulación no solo sirve para ver ‘cómo estamos’ sino ‘qué pasaría si’”.

Para un correcto funcionamiento y despliegue, “se lo debe alimentar no solo con la información histórica, sino con la información actualizada cada vez que se toman nuevas medidas". "Cuantas más variables guarde, más realista será el modelo”, profundizó Firtman.

El optimismo del Gobierno en materia tecnológica se encontró rápidamente con una serie de cuestionamientos y dudas. “El principal problema que tenemos para entender el Gemelo Digital Social es la falta de información”, criticó.

Gemelo Digital Social 2 El anuncio presentó dudas por faltas de ortografía presentes en el video generado con inteligencia artificial.

El avance tecnológico no está exento de peligros. La centralización de información de diferentes organismos del Estado en un único modelo aumenta las consecuencias ante una posible filtración de datos, como ocurrió en el pasado reciente con el PAMI (2023) o la filtración masiva de datos de ANSES y ARCA a través de SudamericaData en diciembre de 2025. También son comunes las críticas que apuntan a otros peligros, como su uso para el scoring social o los sesgos escondidos detrás de la objetividad técnica.

Sobre este último punto, Firtman advirtió que los sesgos del conjunto de datos “pueden influir" y que si para llevar adelante el proyecto el Gobierno utiliza como base un modelo ya entrenado, el mismo puede presentar sus propios sesgos "que podrían no considerar muchas situaciones no aplicables al modelo argentino”.

En este sentido, cabe destacar que el ministerio aseguró que el desarrollo del Gemelo Social Digital se realizará con recursos humanos y equipos técnicos propios.

Al ser consultado sobre las capacidades actuales del Estado argentino para acometer esta empresa, Firtman sentenció: “No está en condiciones hoy de hacer un desarrollo propio con los conocimientos necesarios para llevar a cabo un proyecto de este tipo. Este tipo de proyectos tiene diversos puntos; análisis de científicos de datos; recolección de información; almacenamiento de la información e infraestructura para la inferencia de los modelos (ejecutar la IA). En cada uno de estos puntos el Estado argentino no tiene la capacidad humana ni técnica para hacerlo”.

Es, justamente, por esa falta de capacidades que el desarrollo del Gemelo Social Digital abre un debate central: la tercerización de cualquiera de los procesos necesarios para encender el sistema, principalmente con proveedores directos o indirectos que se encuentren fuera del país.

Otro punto de fuerte discusión gira entorno a la protección datos personales. En líneas generales, estos desarrollos son posibles gracias a la anonimización de la información, es decir, que no pueda asociarse a una persona determinada o determinable.

"El problema de la anonimización es que hoy con los motores de IA y técnicas estadísticas avanzadas es posible desanonimizar mucha información, lo que podría ser un problema para inteligencia ilegal, estafas y ciberdelitos. Entonces nos vuelve a la pregunta: ¿es válido tomar todo ese riesgo? ¿puede un funcionario por su propia voluntad tomar la decisión de asumir ese riesgo sobre todos los ciudadanos?", se preguntó Firtman.

Gemelo Social Digital: el marco legal en Argentina

Tras el anuncio, no tardaron en llegar las respuestas legales, reflejadas en presentaciones de habeas data, reclamos de diputados opositores y pedidos de información pública.

¿Enfrenta el Gobierno algún obstáculo para su implementación con el marco legal actual? Al respecto, el doctor en derecho y abogado, Director Legal en la Consultora AsegurarTe, Marcelo Temperini precisó a Ámbito: “Depende qué tipo de implementación haga. Acá la clave está en que va a tener grandes obstáculos si lo que pretende procesar son datos personales”.

“Si hay anonimización, dejan de ser datos personales y ya no sería aplicable la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. Para que exista anonimización del dato, efectivamente, se tiene que cortar de forma completa la posibilidad de trazar", detalló el abogado.

Datos.jpg Para avanzar en el proyecto, es fundamental la correcta anonimización de los datos de los usuarios.

La legislación vigente se concentra en la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, cuyo artículo 5.2, inciso b, que establece que: "No será necesario el consentimiento cuando se recaben (datos personales) para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal".

Sin embargo, Tamberini recordó el reciente fallo Torres Abad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que "declaró la inconstitucionalidad del artículo 5.2, inciso b y del artículo 11, que permite la cesión por una excepción al consentimiento expreso en el caso que sea el requerimiento de un organismo del Estado”.

“Toda implementación de tecnología para la mejora en la toma de decisiones políticas me parece que es interesante, creo que tenemos que evaluar que no sea a cualquier costo. Y, por supuesto, hay que ser transparentes desde el principio”, sentenció.

El Gemelo Social Digital, la encíclica de León XIV y la sintonía ideológica con Peter Thiel

El anuncio del oficialismo no fue realizado en cualquier momento. La llegada y mudanza temporal al país del CEO de Palantir, Peter Thiel, puso sobre la mesa un debate central: qué rol jugarán las grandes empresas tecnológicas en las decisiones que tomen los Estados para mejorar la vida de su población.

"Silicon Valley tiene una deuda moral con el país que propició su auge", planteó la empresa en un manifiesto, publicado poco más de un mes atrás, que generó un ávido debate en las redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PalantirTech/status/2045574398573453312&partner=&hide_thread=false Because we get asked a lot.



The Technological Republic, in brief.



1. Silicon Valley owes a moral debt to the country that made its rise possible. The engineering elite of Silicon Valley has an affirmative obligation to participate in the defense of the nation.



2. We must rebel… — Palantir (@PalantirTech) April 18, 2026

En este escenario se introduce Palantir como actor. Si bien cuenta con un servicio de Digital Twin — con contratos de Defensa vigentes con el ICE de EEUU, por ejemplo— no es la única empresa que ofrece esta tecnología: también lo hacen Microsoft, IBM y Siemens. Sin embargo, es el único de su tipo que plantea un debate más amplio sobre el rol y los alcances de quienes lideran la innovación tecnológica.

Por el momento, las vinculaciones del desarrollo con la empresa de Thiel parecen ser apresuradas. Es verdad que hay indicios que elevan la atención - los vínculos de Milei con Silicon Valley, el reciente anuncio del Super RIGI y las reuniones con Thiel - aunque los mismos parecen responder a un debate global instalado entorno a las nuevas tecnologías, en el que el mismo León XIV se involucró con la publicación de su primer encíclica Magnifica Humanitas, y sobre el que el Gobierno parece haber tomado partido.

peter thiel ajedrez en abasto Según The New York Times, Thiel prepara una larga estadía en Argentina. Valeria Di Croce @dicroceval

Lo cierto es que el Estado argentino no cuenta hoy con los recursos para desarrollar este tipo de tecnología sin incorporar herramientas privadas en algún punto de la cadena. La pregunta entonces no es si debe aplicarse a procesos de decisión de políticas públicas, sino cómo se hará. Con ejemplos exitosos —Virtual Singapur— y grandes fallos que derivaron en una mayor erogación de las arcas del Estado, como el caso SyRI y sus indemnizaciones, el futuro del Gemelo Social Digital será viable solo sin cumple con las condiciones técnicas y de cuidado de los datos necesarias, que hoy brillan por su ausencia.