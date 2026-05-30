Dividí tus gastos en dólares fácil y rapido: cómo viajar en grupo sin discutir por la plata

Distintas variantes de una herramienta que va a servir enormemente para llevar con claridad las cuentas de todos.

Todo lo que tenés que saber sobre estas aplicaciones.

Las aplicaciones para pagar de manera virtual cambiaron por completo la forma en la que las personas manejan su dinero. Gracias a estas herramientas digitales, millones de usuarios pudieron bancarizarse, ahorrar de manera más simple en dólares y acceder de forma más simple a pagos, transferencias y control de gastos desde el celular.

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En los últimos años, además, el crecimiento de las billeteras virtuales y las plataformas financieras hizo que organizar viajes, salidas y compras compartidas sea mucho más fácil. Ya no es necesario anotar todo en papel o depender de cálculos improvisados para saber quién debe dinero y cuánto tiene que pagar cada integrante del grupo.

Actualmente existen aplicaciones especialmente diseñadas para dividir gastos en dólares o en distintas monedas , algo muy útil para vacaciones, escapadas entre amigos o viajes internacionales. Estas plataformas ayudan a mantener las cuentas claras y evitar discusiones relacionadas con la plata durante el viaje.

Este tipo de opciones facilitan la división de gastos en grupo.

Además de facilitar pagos y transferencias, estas aplicaciones permiten organizar cuentas compartidas entre amigos, dividir consumos y registrar quién pagó cada gasto durante un viaje o salida grupal.

Splitwise

Splitwise es una de las aplicaciones más populares para dividir gastos entre varias personas. Su funcionamiento es sencillo: cada integrante puede cargar pagos, consumos o compras realizadas durante el viaje y la plataforma calcula automáticamente cuánto debe cada uno.

La app permite dividir gastos de distintas maneras, ya sea en partes iguales o asignando montos diferentes según el consumo de cada persona. Además, funciona muy bien para viajes internacionales porque permite manejar cuentas en dólares y otras monedas extranjeras.

Otra ventaja importante es que mantiene un historial completo de gastos, algo ideal para grupos grandes que necesitan ordenar cuentas durante varios días o semanas.

billetera virtual Que pagar no sea un problema, y si se puede ahorrar dólares, mejor. Freepik

Settle Up

Settle Up es otra herramienta muy utilizada para administrar gastos grupales. La aplicación permite crear grupos específicos para viajes, vacaciones, cenas o cualquier actividad compartida donde varias personas aportan dinero.

Uno de sus puntos fuertes es que funciona incluso sin conexión a internet, ya que sincroniza los datos cuando el usuario vuelve a conectarse. Esto resulta muy útil para quienes viajan al exterior y no tienen acceso permanente a datos móviles.

Además, ofrece gráficos y resúmenes visuales para entender rápidamente quién pagó más dinero y cuánto debe cada integrante del grupo.

Billeteras virtuales Conocé distintas opciones para pagar con tu celular y llevar cuentas claras. Imagen: Freepik

Tricount

Tricount se destaca por su simplicidad y facilidad de uso. La aplicación permite registrar gastos en pocos segundos y calcular automáticamente cuánto tiene que pagar cada participante.

Es una opción muy utilizada entre amigos que buscan una herramienta rápida y práctica para dividir gastos de alojamiento, transporte, comida o excursiones durante un viaje.

También permite compartir las cuentas con otros usuarios mediante enlaces, por lo que todos pueden seguir los movimientos y controlar los gastos en tiempo real desde sus celulares.

billetera virtual Que los gastos grupales dejen de ser un dolor de cabeza. freepik.es

Splid

Splid es una aplicación especialmente pensada para viajes grupales. La plataforma ayuda a llevar un registro ordenado de todos los gastos realizados y muestra balances claros para evitar confusiones.

La app permite utilizar diferentes monedas, incluyendo dólares, algo muy útil para vacaciones internacionales o escapadas donde los pagos se realizan en moneda extranjera.

Además, su diseño simple hace que cualquier integrante del grupo pueda usarla sin complicaciones, incluso quienes no están acostumbrados a manejar aplicaciones financieras.

Venmo

Venmo combina funciones de pagos virtuales con herramientas para dividir gastos entre amigos. La aplicación permite enviar dinero, registrar pagos y compartir consumos de manera rápida desde el celular.

Aunque es más popular en Estados Unidos, muchos viajeros la utilizan para organizar cuentas durante estadías grupales, especialmente cuando deben dividir gastos cotidianos como restaurantes, transporte o alojamiento.

Su principal ventaja es la rapidez para realizar transferencias y mantener un registro claro de cada movimiento financiero dentro del grupo.