Raúl Jalil: "En este cambio de matriz económica hay sectores que ganan y otros que tardarán más en recuperarse"

El gobernador catamarqueño se mostró entusiasmado con el crecimiento de la minería en la provincia. En diálogo con Ámbito, sostuvo que está en contra de las PASO y de la "conurbanización" de la discusión política en el PJ. Analiza unificar en 2027 las elecciones locales con las nacionales y observa una recuperación de la recaudación.

Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, espera que la provincia sea la primera en exportar cobre, en 2027.

El gobernador de Catamarca Raúl Jalil hace equilibrio entre su pertenencia partidaria al peronismo y el diálogo con el Gobierno, a raíz de medidas que favorecieron a la provincia. En diálogo con Ámbito , el mandatario norteño defendió el acompañamiento de su provincia al RIGI y aseguró que la minería “ya está generando empleo, obras y divisas” para Catamarca. El gobernador destacó que este año se sumarán tres nuevas plantas de carbonato de litio y proyectó que las exportaciones mineras podrían triplicarse en 2027.

Con un perfil abierto hacia la Casa Rosada , sostuvo que acompaña las medidas “que benefician a los catamarqueños”, aunque admitió diferencias en temas como obra pública y subsidios. También dejó definiciones políticas: dijo estar en contra de las PASO, cuestionó la “conurbanización” de la discusión interna del PJ y evitó anticipar definiciones electorales. “Este es un momento para gestionar”, resumió, mientras miraba de reojo el partido Boca-Universidad Católica. "Ruego a la Virgen del Valle que ganemos" , bromeó, ante de conocerse la derrota xeneise.

Jalil además aseguró que en los últimos meses comenzó a observarse una recuperación de la recaudación provincial y nacional, aunque reconoció que “en este cambio de matriz económica hay sectores que ganan y otros que tardarán más en recuperarse”.

Periodista: Gobernador, viene de una gira por China. ¿Cuál fue el objetivo del viaje?

Raúl Jalil: Estuve en la SIAL, una de las ferias de alimentos más importantes del mundo, que este año se hizo en Shanghái. Fuimos con empresarios argentinos, junto al CFI y su titular Ignacio Lamothe. También visitamos una empresa minera vinculada al litio y mantuvimos reuniones en Beijing. Fueron siete días intensos de trabajo, con muy buenas expectativas. Ya se están exportando distintos productos y también carbonato de litio.

P: ¿Cómo está hoy la situación de la minería en Catamarca y cuánto impactó el avance del sector minero en la provincia?

R.J.: El RIGI aceleró inversiones que nosotros acompañamos porque creemos que benefician a Catamarca. Este año vamos a tener tres nuevas plantas de carbonato de litio, que se suman a las dos que ya existen. En el primer trimestre duplicamos las exportaciones y creemos que el año que viene las vamos a triplicar. También esperamos la aprobación de dos proyectos más, de Glencore y Zijin. Ya autorizamos el reinicio de Bajo La Alumbrera y creemos que Catamarca será la primera provincia en exportar cobre el año que viene.

P: Hubo críticas dentro del peronismo por el acompañamiento al RIGI. ¿Cómo impactan esas inversiones en la vida cotidiana de los catamarqueños?

R.J.: Impactan muy bien. Catamarca ya tiene una historia minera de más de treinta años. Hoy la minería genera empleo, divisas y obras de infraestructura. En las zonas de influencia se construyeron puentes, rutas, tendidos eléctricos. Además, estamos apostando al turismo, la agroindustria y la economía del conocimiento. Hoy tuvimos una reunión entre proveedores y empresas mineras y cada año hay más participación local. Desde AOMA nos decían que hoy hay 3.000 trabajadores y que podrían sumarse otros 3.000 más. Es una gran oportunidad para Catamarca y para la Argentina.

"Vemos una recuperación de la recaudación provincial y nacional"

Jalil Raúl Jalil afirmó que el RIGI y la estabilidad macro beneficiaron a la provincia.

P: ¿Cómo está hoy la situación económica de la provincia y qué impacto tuvo el freno de la obra pública nacional?

R.J.: En los últimos meses vimos una recuperación de la recaudación provincial y también de la nacional. El lunes vamos a tener más datos para entender si eso responde al IVA, Ganancias u otros impuestos. La minería también viene creciendo y eso tiene un efecto positivo. Hay sectores que necesitan acompañamiento, como el textil o la vitivinicultura, y nosotros los estamos ayudando. En este cambio de matriz económica hay sectores que ganan y otros que tardarán más en recuperarse.

P: ¿Cómo es hoy el diálogo con el Gobierno nacional?

R.J.: Tenemos un buen diálogo y trabajamos temas en conjunto. Eso no significa que acompañemos todas las decisiones del Gobierno nacional. Pero apoyamos aquellas medidas que benefician a los tucumanos, a los salteños, a los catamarqueños. La situación del país es compleja, pero Argentina tiene ventajas muy importantes: no tiene conflictos bélicos ni religiosos y eso genera previsibilidad para las inversiones.

P: ¿Qué posición tiene sobre la reforma de zonas frías y la reducción de subsidios?

R.J.: El Gobierno nacional priorizó el superávit fiscal. Evidentemente consideran que estabilizar la macroeconomía es central. En nuestro caso, creemos que el RIGI y la estabilidad económica favorecen a Catamarca porque las inversiones mineras son de largo plazo. No son proyectos de un año, sino de cuarenta años.

P: En el caso de la energía eléctrica, ¿cómo funciona la distribución en Catamarca? ¿Está de acuerdo con el perdón de deudas que recibieron Edenor y Edesur?

R.J.: La distribución está a cargo de una empresa provincial. Nosotros tuvimos una mala experiencia con una empresa privada y por eso en su momento Lucía Corpacci creó una sociedad estatal. Hoy funciona bien y es una empresa catamarqueña. Respecto a las deudas, es un tema complejo. Entiendo que hubo subsidios muy importantes y eso llevó a una situación particular. Nosotros tenemos tarifa social y seguimos sosteniendo algunas políticas, como la construcción de viviendas. Ahí tenemos diferencias con el Gobierno nacional.

"Estoy en contra de las PASO"

P: El Gobierno impulsa una reforma política y la eliminación de las PASO. ¿Qué piensa al respecto?

R.J.: Estoy en contra de las PASO. Creo que las discusiones tienen que darse dentro de los partidos políticos. Ya lo expresé públicamente.

P: ¿Catamarca podría desdoblar las elecciones el año que viene?

R.J.: Desde que gobernó Lucía Corpacci y en mi gestión nunca desdoblamos elecciones. Incluso la última vez no fuimos como Fuerza Patria y ganamos igual. La gente hoy vota de manera mucho más quirúrgica: elige presidente, gobernador e intendente según quién considera que le puede resolver los problemas.

P: ¿Ya tiene alguna definición política para 2027?

R.J.: Creo que este es un tiempo para gestionar. Tenemos que seguir buscando inversiones, generar empleo privado y consolidar proyectos. Hay interés internacional y también de inversores argentinos. Las discusiones políticas vendrán más adelante.

P: En ese sentido, ¿percibe un mayor interés internacional por la Argentina?

R.J.: Sí. Lo vimos en Estados Unidos, en Europa en las mesas de litio y ahora en China, donde están esperando que vaya el Presidente, porque hay decisiones que se toman a nivel Estado. Hay expectativa por los recursos naturales, por la seguridad alimentaria y porque Argentina es un país estable, sin conflictos religiosos ni bélicos. Además, los argentinos son muy valorados en la economía del conocimiento.

P: ¿Qué temas habló con el ministro del Interior Diego Santilli en su última reunión?

R.J.: Conversamos sobre la recuperación de la recaudación y sobre algunas obras importantes para la provincia. Una es un acueducto compartido con Santiago del Estero y otra es una obra eléctrica clave para el desarrollo minero y turístico del oeste catamarqueño.

"La conurbanización de la política trajo problemas para el interior"

P: Algunas posiciones suyas generaron ruido dentro del peronismo. ¿Cómo se posiciona hoy dentro del espacio?

R.J.: Creo que este año hay que concentrarse en la gestión y recién el año que viene discutir candidaturas y escenarios electorales. Yo, personalmente, creo que al peronismo también le conviene que se suspendan las PASO o una reforma electoral, pero son decisiones que se van a dar en el Congreso Nacional

P: ¿Cómo ve hoy al peronismo nacional?

R.J.: Cada elección tiene un escenario distinto y mucho depende de cómo evolucione la economía. Yo creo que la economía va a estar mejor. En Catamarca vemos algunos indicadores positivos, aunque también hay sectores perjudicados, como el textil, que necesitan apoyo.

P: Algunos gobernadores cuestionan que el peronismo quedó demasiado concentrado en la interna bonaerense. ¿Coincide?

R.J.: Sí. La conurbanización de la política trajo problemas para el interior. Hay medidas del Gobierno nacional que benefician a provincias como Catamarca, sobre todo en minería. También creo que las intervenciones partidarias en algunas provincias atentaron contra las posibilidades electorales del peronismo. No estoy de acuerdo con las intervenciones que se han hecho en Misiones, en Jujuy o en Salta. Pero tenemos que terminar con la cultura de la polémica y avanzar hacia una cultura del encuentro. Eso no significa estar de acuerdo en todo con el Gobierno nacional.

P: ¿Alguna reflexión final?

R.J.: Estamos atravesando una nueva era geoeconómica mundial. Tenemos que convivir con la robótica, la inteligencia artificial y los cambios tecnológicos. La política, las empresas y el sistema educativo tienen que adaptarse. También hay que prestar atención a la caída de la natalidad y pensar nuevas políticas públicas. Ese es el gran desafío de esta etapa. Y aprovecho para invitar a todos a la Fiesta del Poncho, en julio. En la página Visit Catamarca pueden ver no solo las propuestas turísticas, sino también las oportunidades de inversión.