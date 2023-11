Autopartistas: la balanza comercial registró un déficit de u$s6.514 M

Las exportaciones de autopartes disminuyeron un 13,9% interanual durante el periodo considerado. Pasaron de u$s1.143 millones en enero-septiembre de 2022 a u$s984 millones durante el mismo periodo de 2023. La caída en las exportaciones pone de manifiesto un marcado problema de competitividad, generado entre otros factores, por la carga tributaria que no llega a ser compensada por un nivel no realista de reintegros, por los derechos de exportación y por el impacto del Impuesto País del 7,5% sobre los insumos importados. También resulta sumamente sensible el impacto del stock acumulado de deuda comercial sobre el abastecimiento actual y futuro de insumos imprescindibles para la producción.