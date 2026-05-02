El Colegio de Abogados Avellaneda-Lanús elige entre estructura política o representación profesional

Los matriculados -en una elección clave- deben definir si mantienen la conducción de La Cámpora o se inclinan por una opción que defienda la abogacía.

Una elección silenciosa, pero con ruido político de fondo, empieza a tomar forma en el sur del conurbano. El Colegio de Abogados de Avellaneda-Lanús va a las urnas y lo que se juega excede lo institucional : es una disputa abierta entre dos formas de entender el poder.

De un lado, la Lista Azul y Blanca encabezada por Adriana Coliqueo , con un armado identificado con La Cámpora y alineado con el intendente de Lanús, Julián Álvarez, proyectando hace 12 años una lógica de conducción atravesada por la política partidaria. Del otro, Encuentro por la Abogacía – Lista 14 Beige – encabezada por Diego Raidán , abogado penalista en ejercicio, que reúne una propuesta pluralista, con profesionales de distintos espacios que confluyen en una misma idea: recuperar el colegio para quienes lo trabajan todos los días.

Pero además hay un punto de quiebre. El 5 de marzo de este año no fue un día más: fue el día en que Raidán sufrió un atentado con la vandalización de su vehículo personal. Desde ahí se consolidó una decisión que ya no es solo electoral, sino también personal y colectiva. A partir de ese momento, la construcción dejó de ser una candidatura individual para transformarse en un espacio que expresa a muchos abogados que no se sienten representados.

"Nos importa que exista la defensa de los derechos y garantías constitucionales de los abogados que trabajan y viven de la profesión", le dijo Diego Raidán a Ámbito, además de analizar que: "Existe un famoso club de amigos. Hoy queremos un colegio de abogados que integre y acompañe a los abogados que trabajan y que son independientes".

En un contexto donde los abogados atraviesan una crisis real —honorarios deteriorados, justicia lenta, falta de respaldo institucional— la elección deja de ser corporativa y se vuelve un espejo de algo más amplio: cómo la política se infiltra en espacios que deberían ser independientes para comenzar a restringirlos.

La elección está fechada para el próximo martes 5 de mayo, en la sede del Colegio de Abogados de Avellaneda-Lanús (calle Carlos Tejedor 203 de Lanús Oeste) de 8 a 20 horas. Para ese mismo día a las 21 horas habrá una primera convocatoria a la Asamblea General Ordinaria, mientras que se replicará una segunda convocatoria a las 21:30 horas.