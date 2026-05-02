Cristian Ritondo pidió reformular las PASO, pero defendió su continuidad: "Han hecho muchas cosas buenas"

El jefe del bloque PRO en Diputados propuso avanzar hacia primarias no obligatorias para reducir costos, aunque destacó su utilidad para ordenar la competencia electoral. También valoró la exposición de Manuel Adorni en el Congreso.

El jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo , se pronunció este sábado a favor de mantener las PASO , aunque planteó la necesidad de reformular el sistema para reducir costos y mejorar su funcionamiento. La definición se dio en medio del debate por la reforma política que impulsa el gobierno de Javier Milei , que incluye la posibilidad de avanzar sobre el esquema actual de primarias.

En declaraciones radiales, el legislador reconoció que el sistema vigente implica un gasto elevado, pero defendió su utilidad para ordenar la competencia electoral dentro de los espacios políticos. “Las PASO han hecho muchas cosas buenas, aunque también es cierto que son costosas” , sostuvo.

Ritondo propuso como alternativa avanzar hacia un modelo de primarias no obligatorias , tanto para los ciudadanos como para los partidos. Según explicó, la idea permitiría conservar una herramienta de participación y selección de candidatos, pero con una menor carga económica para el Estado.

“El que quiera participar para elegir un candidato lo puede hacer, y el que no, no tiene la obligación ”, planteó el diputado. En esa línea, consideró que una reforma de ese tipo permitiría reducir significativamente los costos operativos sin eliminar por completo el mecanismo de internas abiertas.

El dirigente del PRO también planteó la necesidad de incorporar nuevas herramientas tecnológicas al proceso electoral. Entre ellas, mencionó la digitalización de afiliaciones y mecanismos de votación con validación biométrica, siempre con intervención y respaldo de la Justicia Electoral .

Ritondo valoró la exposición de Adorni en el Congreso

En otro tramo de la entrevista, Ritondo se refirió al informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante el Congreso. Según evaluó, la exposición fue “mejor, institucionalmente, de lo que se esperaba” y evitó convertirse en un cruce desordenado entre oficialismo y oposición.

El diputado destacó que la presentación permitiera mostrar una mejora en el funcionamiento institucional. “Que la gente pueda mirarlo más allá de lo que sucede habitualmente en el Congreso es positivo”, señaló.

Además, cuestionó las intervenciones que involucraron aspectos de la vida privada de funcionarios y familiares, en referencia a expresiones del diputado Rodolfo Tailhade. “Cuando se pasan los límites de meterse con la familia, con los hijos o con la mujer, se está fuera de cualquier marco que debe tener la política”, afirmó.

Ritondo advirtió que ese tipo de prácticas exceden el debate público y sostuvo que las responsabilidades deben concentrarse en quienes ejercen funciones institucionales. “No hay nadie que espere que nosotros preguntemos ese tipo de cosas”, agregó. Por último, el jefe del bloque PRO ratificó su respaldo al rumbo económico del Gobierno. “Creemos que es el camino que la Argentina tiene que tomar”, afirmó, al destacar la reducción del déficit y la baja de la inflación como puntos centrales de la gestión libertaria.

De todos modos, marcó que las eventuales denuncias de corrupción deben ser respondidas con rapidez para no afectar la credibilidad oficial. “Cuando aparecen estos temas hay que aclararlos rápido, apoyar a la Justicia y dar respuestas para que no contaminen al Gobierno”, sostuvo.