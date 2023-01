Mantenimiento del motor

Una de las principales ventajas del D08 es que no utiliza Urea debido a su tecnología EGR de tratamiento de gases. Además de la reducción del costo operacional eso asegura un mejor aprovechamiento del espacio en el chasís, ya que no tiene tanque extra. El sistema tampoco le agrega peso significativo al vehículo y no interfiere en el carrozado del vehículo.

Volkswagen Camiones y Buses presentó en sus redes sociales una campaña para lograr un adecuado sistema de lubricación del motor. “Gracias a los lubricantes Shell se prolonga la vida útil del motor MAN D08, se reducen costos asociados a su mantenimiento, se minimiza el consumo de aceite, se impulsa el ahorro de combustible y por consiguiente esto permite una mejor limpieza mecánica”, afirmó la marca.

El lubricante, al entrar en conexión con el motor, se encarga de protegerlo del desgaste del uso y refrigera el motor. En líneas generales, ajusta la temperatura y se enfoca en que el motor se mantenga limpio. No emplear el aceite correcto afecta el funcionamiento del camión. Por ello, la marca Volkswagen Camiones y Buses remarca la importancia de utilizar el lubricante recomendado por el fabricante, y la importancia de respetar la frecuencia de cambio del aceite de motor, según el tipo de aplicación del vehículo.

“Con el Lanzamiento de Euro V en 2016 y nuestra gama Advantech incorporamos a nuestro portfolio de productos los Motores MAN D08, nuestro diferencial en el mercado y aplicado con éxito en más de 50 países, con ingeniería y desarrollo de MAN. Estos motores cuentan con un reconocido desempeño y durabilidad a nivel internacional, que se caracteriza por no utilizar urea”, aseguró Diego Hernández, Gerente de Postventa de VW Camiones y Buses.