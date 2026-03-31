Chery abrió un nuevo concesionario en Pilar y acelera su expansión en el corredor norte del GBA

La marca, junto a Grupo Corven, inauguró Armada Pilar con 5.000 m2. Confirmó la pickup Himla y nuevos SUV para ampliar su oferta local.

El nuevo concesionario Chery Armada Pilar, con diseño alineado a estándares internacionales, suma presencia en uno de los corredores clave del mercado automotor

Con foco en el crecimiento del mercado automotor en el corredor norte del Gran Buenos Aires, Chery sumó un nuevo punto de venta y servicio en Pilar. La apertura se enmarca en la estrategia de expansión de la marca en el país, donde opera bajo la representación del Grupo Corven, y refuerza su presencia en una de las zonas con mayor dinamismo en patentamientos y desarrollo comercial.

El nuevo concesionario, denominado Chery Armada Pilar, se levanta sobre un predio de 5.000 m2 y responde a los estándares internacionales de la automotriz . El espacio cuenta con 900 m2 destinados al salón de ventas y otros 1.000 m2 para el área de postventa, equipada con infraestructura técnica para mantenimiento y atención integral de clientes.

En el acto de inauguración participaron directivos locales e internacionales de la compañía. Estuvieron presentes Charlie Zhang , vicepresidente de Chery Automobile Co. Ltd. y vicepresidente ejecutivo de Chery International; Leandro Iraola , presidente del Grupo Corven; Tony Li , general manager para América Latina de Chery International; Claudio San Román , director de Chery Argentina, y Damián Roncayolo , presidente de Armada S.A.

Durante su intervención, Zhang confirmó el desembarco en el país de la pickup mediana Chery Himla, previsto para el segundo semestre del año. Además, anticipó la llegada de nuevos modelos del segmento SUV con el objetivo de ampliar la oferta y consolidar el posicionamiento de la marca en el mercado local.

El concesionario fue concebido como un espacio integral de experiencia para el cliente. Incluye un showroom de exhibición, áreas de atención comercial y sectores orientados a acompañar todo el proceso de vinculación con la marca, desde la elección del vehículo hasta el servicio postventa.

Directivos de Chery y Grupo Corven encabezaron el corte de cinta en la inauguración del concesionario, en un evento que reunió a referentes del sector

Qué vehiculos se encontrarán

En ese sentido, el salón exhibe la nueva generación de la línea SUV TIGGO, integrada por los modelos TIGGO 2 PRO, TIGGO 4 HYBRID, TIGGO 7 PRO HYBRID y TIGGO 8 PRO, junto con el ARRIZO 8 CSH, un sedán mediano híbrido enchufable que incorpora la tecnología Chery Super Hybrid. La propuesta se completa con un programa de test drive que permite evaluar prestaciones y características de cada unidad.

“La inversión apunta a consolidar la presencia en una zona clave y a responder a una demanda que exige mayor calidad de servicio e infraestructura. La apertura se apoya en más de 30 años de trayectoria en el sector”, explicó Damián Roncayolo.

La inauguración incluyó presentaciones institucionales, corte de cinta y una propuesta cultural orientada a generar un espacio de encuentro entre directivos, clientes y actores del sector automotor. El evento reunió a representantes de la marca, socios comerciales y referentes de la industria.

Desde la compañía destacaron que la apertura forma parte de un plan más amplio de expansión de la red comercial. Claudio San Román, director de Chery Argentina, agregó: “El crecimiento de la red de concesionarios resulta clave para acercar al cliente una nueva generación de vehículos, con tecnología, diseño y eficiencia, respaldados por una estructura de atención acorde”, señaló .

Con esta incorporación, Chery y el Grupo Corven apuntan a fortalecer su posicionamiento en el mercado local, ampliar cobertura territorial y acompañar el desarrollo del sector con nuevas inversiones en infraestructura y servicios.