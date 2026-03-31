Con incertidumbre por los datos, hay optimismo en que los patentamientos de marzo corten racha negativa Por Ariel Basile + Seguir en









Tras la polémica por la información de ventas de 0Km, que derivó en que el Gobierno diera de baja el sistema SIOMAA, se espera el reporte del mes. Según un relevamiento al que accedió Ámbito, sin contar el último día las planillas mostraban cuatro mil unidades menos que en marzo de 2025. Enero y febrero habían cerrado con caídas.

Marzo terminaría en "empate", según relevamientos a los que accedió Ámbito. Depositphotos

En medio de los cambios en la difusión de las estadísticas del sector automotor, los patentamientos de 0Km de marzo cerraban este martes con una proyección de paridad respecto al mismo mes de 2025. En concreto, mientras que el año pasado se habían registrado 47.147 operaciones, hasta este lunes se habían vendido 42.898 vehículos nuevos, según un informe al que accedió Ámbito. Una diferencia de poco más de cuatro mil unidades con un día menos, que podía compensarse a lo largo de esta jornada.

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De confirmarse la información, los patentamientos del trimestre rondarían los 154 mil, contra 161 mil del mismo periodo de 2025. El dato positivo, en ese caso, es que en marzo se estaría revirtiendo la tendencia a la baja que había surgido en los primeros dos meses del año, ya que tanto enero como en febrero cerraron con retrocesos, de 4,9% y 5,7%, respectivamente.

Según la planilla a la que tuvo acceso este medio, Toyota lideraba el mes a falta de una jornada, seguida por Volkswagen y Fiat.

Vale recordar que la Asociación de Concesionarios (ACARA) solía difundir el último día hábil de cada mes el reporte de patentamientos. Pero, el mes pasado, el Ministerio de Justicia pasó a consolidar los datos y bloqueó el Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA) por una supuesta comercialización de esos reportes. El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA), decidió interrumpir la transferencia de datos hacia el SIOMAA, acusada por el Gobierno de lucrar con "la información de todos los argentinos".

La confusión le permitió a la administración de Javier Milei hacer su propia lectura de los datos. Es que pese a la caída de 5,7% en el patentamiento de 0Km, para el Gobierno fue “el mejor febrero de la historia”, ya que exhibió más de 110 mil operaciones, tras sumar no solo autos sino también otros vehículos, como las motos. Una medida jamás utilizada por la industria automotriz para reflejar su performance. Desde siempre, el reporte de autos y el de motos se difundieron y se analizaron por separado, como dos mercados independientes con dinámicas propias.

Ahora, en marzo el repunte de las ventas de automóviles está ligado a una oferta agresiva de las concesionarias y de las marcas, que sostuvieron precios y promociones de financiación, pese a la inflación que no desciende.

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