Por la caída de la producción automotriz, Stellantis eliminará un turno en la planta de El Palomar a partir de mayo

La planta bonaerense inicia un proceso gradual de readecuación del volumen productivo para alinearse con la dinámica del mercado, en especial el brasileño. Habrá retiros voluntarios y cambios en los turnos.

La planta de El Palomar de Stellantis inició un proceso de reducción de producción, en línea con la dinámica actual del mercado automotor, tanto a nivel local como regional. La decisión responde principalmente a la caída de las exportaciones —especialmente hacia Brasil— y a un contexto general de menor demanda, lo que llevó a la compañía a ajustar su esquema operativo.

“Es un readecuación de producción por la baja de exportación. Nuestra fuerza estaba en Brasil y eso disminuyó un montón. La realidad es que la exportación bajó bastante y eso hace que necesitemos producir menos, obviamente”, confirmaron a Ámbito.

En ese marco, desde mayo la planta ubicada en el partido de Tres de Febrero pasará de operar con dos turnos a uno, aunque confirmaron que el turno que queda va a producir más de lo que hoy está produciendo. Al mismo tiempo, la empresa avanzará con un Plan de Retiro Voluntario que será comunicado en abril e implementado el mes siguiente .

La decisión se lleva adelante con un proceso informativo hacia el personal, delegados, sindicatos y proveedores, en cumplimiento de las normas laborales vigentes y con el foco puesto en preservar la cadena de valor. Al mismo tiempo, la empresa subrayó que este ajuste no implica un cierre ni una discontinuidad de la planta, que seguirá operando con la fabricación de los modelos Peugeot 208 y 2008.

Ambos vehículos mantienen una buena performance en el mercado local, aunque con una tendencia a la baja en los últimos meses. El Peugeot 208, por ejemplo, se mantiene entre los autos más vendidos del país, pero en el primer bimestre del año no alcanzó las 5.000 unidades, frente a más de 8.000 en el mismo período de 2025, lo que representa una caída del 41,5%, según datos de ACARA. El Peugeot 2008 también retrocedió, con una baja del 19,9% y cerca de 2.800 unidades comercializadas.

Sin embargo, el principal problema para la planta no radica en el mercado interno, sino en el retroceso de las exportaciones. En 2025, desde El Palomar se enviaron al exterior alrededor de 21.000 unidades, frente a las 28.000 del año anterior, y la tendencia negativa se profundizó en los primeros meses de 2026.

La menor demanda en Brasil —un mercado clave para las automotrices argentinas— se combina con problemas estructurales de competitividad. Según fuentes del sector, el menor posicionamiento de la marca Peugeot en ese país, sumado a la carga impositiva que encarece el precio de exportación, dificulta la colocación de vehículos.

Peugeot 208 Allure AT.jpg La menor demanda en Brasil —un mercado clave para las automotrices argentinas— se combina con problemas estructurales de competitividad. Autotest

La planta de El Palomar, con varias dificultades desde comienzos de año

En este contexto, la planta de El Palomar ya había mostrado señales de desaceleración en los últimos meses. Desde diciembre, la actividad estuvo interrumpida en varias ocasiones: se extendió el período de vacaciones hasta fines de febrero y luego se registraron nuevas suspensiones en marzo.

El escenario responde a una tendencia más amplia dentro de la industria automotriz. Según datos de ADEFA, la producción de vehículos cayó 30,1% en el primer bimestre de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que las exportaciones retrocedieron 23,4%. A su vez, las ventas a concesionarios bajaron 20,4% en febrero interanual y acumulan una caída de 11,4% en el primer bimestre.

El sector acumula así ocho meses consecutivos de retrocesos interanuales en la producción, en gran parte explicados por la pérdida de mercados externos. A esto se suma una mayor participación de vehículos importados en un mercado que se mantiene estable, lo que incrementa la presión sobre la industria local.

En paralelo, otras automotrices también adoptaron medidas similares. General Motors anunció suspensiones programadas durante el primer semestre, mientras que Volkswagen y Renault frenaron la producción de algunos modelos para avanzar con nuevos proyectos. En tanto, Nissan dejó de fabricar vehículos en el país en octubre del año pasado.

Desde Stellantis remarcaron que la readecuación en El Palomar apunta a sostener la actividad en el largo plazo, en una planta que además fue elegida para la producción de vehículos híbridos, siendo la única en Argentina con esa capacidad.