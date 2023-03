Ben Affleck presentó “Air”, su biopic de Michael Jordan

Con respecto a su acercamiento a Michael Jordan, señaló: “Suelo jugar a las cartas con Michael, y tenemos amigos en común. Y Jordan es un héroe para mí. Sé lo importante y significativa que es su figura, en particular en la comunidad afroamericana. Por eso le puse mucho respeto a esta película. Nadie me exigió que filmara la vida de un santo, pero nunca he conocido a nadie con ese tipo de carisma y poder que entre en una habitación y se haga sentir. ¿Y es él o es la forma en que la gente lo trata? ¿Son los recuerdos que tienes de él? No lo sé, pero es poderoso. Cuando le comuniqué mi proyecto, quise ser claro: ‘Mike’, le dije, ‘no voy a hacer la película si no estás de acuerdo con algún punto del guión. Simplemente no la haré. Quiero saber lo que es importante para ti’. Él también fue claro. Me habló de Howard White, el ejecutivo, que no estaba en el guión original, interpretado por Chris Tucker. Y le dije: ‘¿Alguna anécdota sobre tu padre?’. Y sin entrar en más detalles, en realidad me habló de su madre, que tampoco estaba en el guion. Ahí entendí lo que era la película. Hablar con él de su madre fue conmovedor, y me di cuenta: ‘Esto va más allá de Nike’”.