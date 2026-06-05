Las acciones y bonos se encaminan a cerrar la semana con leves mejoras. Se conoció el REM que dejó unas proyecciones del mercado para dólar, inflación y tasa, mientras que en el plano externo continúa la incertidumbre frente a la guerra en Medio Oriente con nuevos ataques en el Líbano.
Las acciones caen hasta casi 4% mientras que el riesgo país vuelve a acercarse a los 500 puntos
Frente a la incertidumbre extranjera por el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, las acciones y bonos caen y dejan sin ganancias a la semana.
-
Los ADRs cayeron hasta 6,2% y los bonos retrocedieron, pero el riesgo país se mantuvo debajo de 500 puntos
-
El dólar global subió y Wall Street volvió a marcar récords, pese a la incertidumbre por Medio Oriente
En ese marco, el S&P Merval cae 1,3% a 3.135.417,820 puntos y las acciones líderes que más bajan son: Sociedad Comercial del Plata (-3,4%), Grupo Supervielle (-2,2%), e YPF (-2%). Los ADRs operan con mayoría de pérdidas, las más extensas: Grupo Supervielle y Grupo Financiero Galicia con el -2% y -1,7%, respectivamente.
En lo que es renta fija, el riesgo país sube y se ubica en los 493 puntos básicos.
Las noticias que impactan al mercado
El jueves se conoció el REM. Los gurúes de la city mantuvieron casi estables sus pronósticos de inflación, mientras que redujeron sus expectativas de devaluación y elevaron sus cálculos para la actividad económica. Para mayo estimaron que los precios aumentaron un 2,3%, mientras que para el acumulado de 2026 esperan un 30,5%.
Respecto de las tasas y el desempleo no hubo cambios significativos en las expectativas. Sí es para destacar un mayor optimismo en torno al superávit comercial; el saldo sería de u$s20.185 millones, u$s3.679 millones más que en el REM anterior, producto tanto de mejores perspectivas para las exportaciones y menores importaciones.
En las noticias internacionales, Israel lanzó nuevos ataques el viernes en el sur de Líbano y emitió órdenes de evacuación en varias localidades de la zona, después de que el grupo proiraní Hezbolá rechazara un alto el fuego. Líbano se vio arrastrado el 2 de marzo a la guerra en Oriente Medio cuando Hezbolá atacó Israel en solidaridad por la muerte del líder supremo iraní.