Las acciones caen hasta casi 4% mientras que el riesgo país vuelve a acercarse a los 500 puntos

Frente a la incertidumbre extranjera por el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, las acciones y bonos caen y dejan sin ganancias a la semana.

Las acciones y bonos se encaminan a cerrar la semana con leves mejoras. Se conoció el REM que dejó unas proyecciones del mercado para dólar, inflación y tasa , mientras que en el plano externo continúa la incertidumbre frente a la guerra en Medio Oriente con nuevos ataques en el Líbano.

En ese marco, el S&P Merval cae 1,3% a 3.135.417,820 puntos y las acciones líderes que más bajan son: Sociedad Comercial del Plata (-3,4%), Grupo Supervielle (-2,2%), e YPF (-2%). Los ADRs operan con mayoría de pérdidas, las más extensas: Grupo Supervielle y Grupo Financiero Galicia con el -2% y -1,7%, respectivamente.

En lo que es renta fija, el riesgo país sube y se ubica en los 493 puntos básicos.

El jueves se conoció el REM . Los gurúes de la city mantuvieron casi estables sus pronósticos de inflación , mientras que redujeron sus expectativas de devaluación y elevaron sus cálculos para la actividad económica. Para mayo estimaron que los precios aumentaron un 2,3%, mientras que para el acumulado de 2026 esperan un 30,5%.

Respecto de las tasas y el desempleo no hubo cambios significativos en las expectativas. Sí es para destacar un mayor optimismo en torno al superávit comercial; el saldo sería de u$s20.185 millones, u$s3.679 millones más que en el REM anterior, producto tanto de mejores perspectivas para las exportaciones y menores importaciones.

En las noticias internacionales, Israel lanzó nuevos ataques el viernes en el sur de Líbano y emitió órdenes de evacuación en varias localidades de la zona, después de que el grupo proiraní Hezbolá rechazara un alto el fuego. Líbano se vio arrastrado el 2 de marzo a la guerra en Oriente Medio cuando Hezbolá atacó Israel en solidaridad por la muerte del líder supremo iraní.