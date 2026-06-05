El dólar oficial se encamina a anotar su tercera suba semanal consecutiva por primera vez en el año

Si bien bajó en la rueda del jueves, fue un descenso leve en comparación a los incrementos de los días previos. De cara al segundo semestre, el mercado espera una aceleración de la divisa respecto a los niveles actuales.

El dólar oficial se sostiene por encima del dólar blue, en un fenómeno particular que se experimenta en el inicio de junio. Además, se encamina a hilvanar su tercera semana de subas . Se trata de la primera vez que eso ocurre desde que comenzó el año.

El tipo de cambio oficial opera a $1.436,5 para la venta en el segmento mayorista. Sin embargo, la cotización se ubica lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy es de $1.768,68, con una brecha del 23,1%. En tanto, a nivel minorista cotiza a $1.455 para la venta en el Banco Nación (BNA) , lo que lleva al dólar tarjeta a ubicarse a $1.891,5.

Los paralelos muestran una tendencia alcista más firme: el contado con liquidación (CCL) baja 0,1% a $1.513,46 y el MEP lo hace 0,3% $1.457,23. La brecha entre el CCL y el mayorista alcanza el 5,2%. El dólar blue, en tanto, se sostiene a $1.435, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El REM: qué espera el mercado para el dólar

Si bien el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central volvió a mostrar una corrección a la baja en las proyecciones para el dólar oficial, los analistas siguen esperando que el tipo de cambio mayorista exhiba una aceleración hacia la segunda parte del año.

dolar blue inversiones finanzas ¿El dólar oficial toma temperatura? Depositphotos

Los analistas proyectaron un dólar de $1.422 en junio, $1.447 en julio, $1.476 en agosto, $1.516 en septiembre, $1.553 en octubre, $1.597 en noviembre y $1.658 en diciembre. La dinámica sugiere que el mercado espera una corrección más marcada hacia el último tramo del año, con un ritmo creciente hasta septiembre, y luego se moderaría hacia fin de año.

El BCRA prolonga la acumulación de reservas

El BCRA volvió a comprar dólares este jueves y consolidó el mejor arranque mensual del año en el mercado cambiario. La autoridad monetaria adquirió u$s119 millones y llevó el saldo comprador de junio a u$s392 millones en apenas cuatro ruedas.

Con este resultado, las compras netas acumuladas en lo que va de 2026 ascendieron a u$s10.148 millones, por encima del piso de la meta anual de acumulación de reservas, fijado en u$s10.000 millones. Ahora, el mercado sigue de cerca cuánto más podrá avanzar el BCRA, en un contexto todavía favorecido por la liquidación del agro y otros flujos de divisas.

Pese a eso, las reservas internacionales brutas, cayeron u$s45 millones y finalizaron en u$s48.369 millones. Se trató de la segunda baja consecutiva del stock, producto del pago a organismo, según pudo constatar Ámbito.