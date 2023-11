“Buenos Aires Rojo Sangre” descorre el telón

A señalar, por la expectativa que despiertan y/o lo chistoso de sus títulos, “Viernes negro”, de Eli Roth, la turca “The Funeral” (fábula del cuidador y la mujer ni viva ni muerta), “Daughter of the Sun”, “Black Metal desde el Fin del Mundo”, las chilenas “Eros Thanatos” e “Isla Alien”, “La otra forma”, animación colombo-brasilera, las españolas “La mesita del comedor” y “Os reviento”, y, de producción nacional, “Mar I.A.” (Nicanor Loreti & Gabriel Greco), “Marisa y Gomoso” (Pablo Pares), “Lavanderia Nancy Sport”, “Dark Tales”, las coproducciones con EE.UU. “Ghost Project” y “The Caregiver”, el dibujo “Lava 2. El nuevo show de Narciso (Ayar Blasco), los documentales “Otra película maldita” (Alberto Fasce & Mario Varela) y “Tras los pasos de Drácula” (Alexis Puig), etcétera.

Una rareza apta para todo público, y en especial para quienes fueron niños en los 80: “Life After the Never Ending Story”, de Lisa Downs, con entrevistas a los intérpretes y técnicos de “La historia sin fin”, que en 2024 cumplirá 40 años. Otra rareza, “The Primevals”, donde una expedición en busca del yeti cae en manos de extraterrestres. Las escenas de acción real y la mayoría de los efectos stop motion se filmaron en 1994, pero la muerte del director David Allen y la quiebra del estudio hicieron que todo quedara en un depósito. Por suerte en 2019, tras una larga campaña de recaudación de fondos, el artista de efectos Chris Endicott se reencontró con el material y fue completando lo que faltaba, tarea que culminó en julio último con el estreno en EE.UU. y Canadá. De allí, directo a Sitges y Buenos Aires.