Israel toma una fortaleza histórica en el sur del Líbano y profundiza la ofensiva que tensiona el acuerdo entre Irán y EEUU

Las fuerzas israelíes ocuparon Beaufort en el sur del Líbano en su ofensiva contra Hezbolá, en un contexto que complica el diálogo Irán-EEUU.

El avance israelí en el sur del Líbano se enmarca en la ofensiva contra Hezbolá y reconfigura el escenario militar regional.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) avanzaron en el sur del Líbano y tomaron el control de la fortaleza medieval de Beaufort , en el marco de la expansión de su operación terrestre contra Hezbolá , en una ofensiva que reconfigura el escenario militar regional y suma presión a la ya frágil dinámica diplomática entre Irán y Estados Unidos.

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El ministro de Defensa israelí, Israel Katz , confirmó la captura del enclave histórico y lo presentó como un hito dentro de la campaña militar. “Cuarenta y cuatro años después de la heroica batalla de Beaufort, nuestras tropas han regresado a la cima de Beaufort y han izado allí nuevamente la bandera israelí”, expresó en su canal oficial.

La operación forma parte de una ofensiva más amplia que busca consolidar el control sobre zonas del sur libanés, incluyendo áreas cercanas al río Saluki , considerado estratégico dentro del despliegue militar en curso.

De acuerdo con fuentes oficiales, el objetivo no se limita a la fortaleza, sino que apunta a reforzar posiciones en el terreno y debilitar la infraestructura operativa de Hezbolá en la región fronteriza.

Advertencias, tensión regional y efecto diplomático

En paralelo al avance militar, Katz advirtió que la ofensiva envía un mensaje directo a los grupos armados en la zona. “Quien amenace a los ciudadanos de Israel perderá sus activos estratégicos uno tras otro”, sostuvo, defendiendo la continuidad de las operaciones terrestres.

La expansión del control israelí en el sur del Líbano se produce en un contexto de alta sensibilidad geopolítica, donde las negociaciones entre Irán y Estados Unidos atraviesan un momento de tensión. En ese marco, la escalada en el terreno agrega presión a los intentos diplomáticos de contener el conflicto regional.

Israel Katz La disputa regional combina ofensiva militar, presión política y negociaciones diplomáticas en paralelo.

Una guerra con impacto regional

La toma de Beaufort se inscribe en un escenario de creciente inestabilidad en Medio Oriente, con consecuencias humanitarias y políticas que trascienden el frente libanés.

Mientras tanto, la ofensiva israelí sigue ampliando su alcance en el sur del Líbano, en un contexto donde cada movimiento militar repercute también en el tablero diplomático más amplio que involucra a las principales potencias de la región.