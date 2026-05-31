Los antecedentes de Claudio Barrelier: quién es el único detenido por la muerte de Agostina Vega

En las últimas horas se conocieron detalles sobre el principal sospechoso del crimen de la adolescente de 14 años en Córdoba.

Mientras avanza la investigación por el asesinato de Agostina Vega, salieron a la luz los antecedentes judiciales de Claudio Barrelier, acusado de violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

La investigación por la muerte de Agostina Vega , la adolescente de 14 años hallada sin vida este sábado tras permanecer desaparecida durante una semana , tiene como único detenido a Claudio Barrelier , un hombre de 33 años que ya registraba antecedentes penales y una causa reciente vinculada a violencia de género.

Barrelier había acumulado antecedentes por robo y hurto , además de haber sido denunciado en 2025 por un grave episodio que derivó en una imputación por privación ilegítima de la libertad agravada. La causa se originó luego de que una mujer lograra escapar de su vivienda y fuera auxiliada por vecinos de la zona.

De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, los residentes del barrio habían rescatado a la víctima cuando salió a la calle semidesnuda, maniatada y pidiendo ayuda a los gritos. A partir de esa denuncia, la Justicia ordenó la detención de Barrelier el 6 de mayo del año pasado.

En aquel expediente, el sospechoso había sido acusado de secuestrar a su expareja, motivo por el cual fue imputado por privación ilegítima de la libertad calificada . Permaneció cerca de 20 días detenido mientras se desarrollaban distintas medidas de prueba y posteriormente recuperó la libertad.

Claudio Barrelier, el único detenido por el femicidio de Agostina Vega, tenía antecedentes por violencia de género, robo y una causa por privación ilegítima de la libertad. La Justicia investiga si esos antecedentes pudieron anticipar el desenlace del caso.

Al concederle la excarcelación, el juez interviniente le impuso una fianza y una serie de obligaciones. Entre ellas figuraba la presentación mensual ante la fiscalía, una condición que cumplió hasta mayo de este año.

La muerte de Agostina Vega: los hechos

Barrelier se desempeñaba como empleado de la Municipalidad de Córdoba y además integraba la barra del Club Atlético Instituto. Tras la desaparición de Agostina, volvió a quedar bajo investigación y fue detenido.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, la adolescente había salido de la casa de su madre el sábado por la noche para encontrarse con él en barrio Cofico. La principal hipótesis sostuvo que tomó un remís desde barrio General Mosconi hasta la zona de Fragueiro y Juan del Campillo, donde ambos fueron vistos juntos alrededor de las 22.30.

Uno de los elementos considerados relevantes por la fiscalía fue la declaración del remisero que trasladó a la menor. El conductor relató que durante el viaje Agostina le comentó que iba a reunirse con Barrelier para organizar una sorpresa de cumpleaños para su madre. Para los investigadores, ese dato resultó clave para reconstruir las circunstancias que rodearon el encuentro.

Durante la investigación, Barrelier sostuvo que se había encontrado con la adolescente cerca de las 23 para entregarle dinero destinado a pagar un remís. Según su versión, caminaron juntos unas cuadras por barrio Cofico hasta que la joven abordó un Volkswagen Gol rojo con destino a la casa de un amigo.

Sin embargo, la fiscalía encabezada por Raúl Garzón contrastó ese relato con registros de cámaras de seguridad. Las imágenes confirmaron que ambos habían estado juntos alrededor de las 22.30, aunque no permitieron verificar el paso del vehículo mencionado por el imputado.

A ello se sumó otro dato considerado relevante: la geolocalización del teléfono celular de Agostina indicó que el aparato fue apagado poco tiempo después del encuentro con Barrelier, un elemento que reforzó las sospechas de los investigadores durante la búsqueda de la adolescente.

Habló Miguel, el abuelo de Agostina: "El que hizo esto a mi nieta es un animal"

El hallazgo del cuerpo sin vida de Agostina Vega generó una profunda conmoción en Córdoba y provocó una fuerte reacción de su familia. Miguel, abuelo de la adolescente de 14 años muerta, expresó su dolor y su indignación tras conocerse los primeros detalles de la investigación y reclamó que los responsables reciban la máxima condena.

Miguel habló este domingo con la prensa que lo aguardaba en la puerta de su casa. "Anoche hubo gente hasta las 3 de la mañana velando a mi nieta”, dijo. En medio del impacto por la muerte de su nieta, el hombre sostuvo que todavía quedan interrogantes por resolver y puso en duda que Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido hasta el momento, haya actuado solo. La sospecha también forma parte de las líneas de investigación que analizan los investigadores mientras avanzan las pericias y las medidas judiciales.

"El que le hizo esto a mi nieta es un animal”, lanzó el abuelo de Agostina Vega, mientras la Justicia avanza con la investigación. Abatido y triste por la situación, el hombre expresó sus sensaciones: "Estoy quebrado pero no roto”. Ayer, cuando se conoció la triste noticia de la muerte de la adolescente, dijo: "Que se pudran en la cárcel", manifestó con evidente enojo. Además, prometió que seguirá exigiendo justicia hasta que se esclarezca completamente el caso: "Voy a seguir hasta que caiga el último hijo de puta", reiteró.