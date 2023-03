Camerata Bariloche celebra su 65° aniversario en el Colón

El viernes realizarán un programa en dos partes que abrirá con la “Sinfonía en si menor (MWV N° 10)”, de Félix Mendelssohn; el “Concierto en mi mayor (BWV 1042) para violín y cuerdas”, de Johann Sebastian Bach; y el “Concierto en la menor (RV 461) para oboe y cuerdas”, de Antonio Vivaldi. La segunda y última entrega del concierto estará integrada por el “Andante cantabile para violoncello y cuerdas”, de Pyotr Tchaikovsky; y el “Divertimento para Orquesta de cuerdas”, de Béla Bartók. La Camerata Bariloche representó a la Argentina en las Olimpíadas Culturales de México y de Munich; en la Expo-70 de Osaka (Japón); y tomó parte en los festivales internacionales de Salzburgo (Austria), Taormina, Cittá di Castello, Cervo y Alassia (Italia), Montreux y Gstaad-Menuhim (Suiza), el New World Festival of the Arts de Miami, el Festival de Otoño de Madrid y en el Centenario del Carnegie Hall. Grabó más de 40 discos a nivel local e internacional (el último de ellos, “Historia del tango”, publicado en 2015 junto a la guitarrista paraguaya Berta Rojas). El conjunto también actuó con artistas como Astor Piazzolla, Gerardo Gandini, Manuel Rego, Ernesto Bitteti, Ljerko Spiller, Yehudi Menuhin, Antonio Janigro, Janos Starker, Karl Richter, Katherine Ciesinsky, Nicolás Chumachenko, Maxim Vengerov, Jean Pierre Rampal, Vadin Repin, Cho-Liang Lin, Jean Ives Thibaudet, Frederika von Stade, Mstislav Rostropovich y Martha Argerich, sin privarse de algunas presentaciones humorísticas como la que hizo con Les Luthiers en “El Grosso Concerto” (2001), o en el Luna Park con La Banda Elástica de Ernesto Acher..