Confirmado: la despedida del Indio Solari será el sábado 6 de junio

A la espera de que saber que pasará en relación a su velatorio, desde las redes sociales del músico se confirmó oficialmente la fecha en que se realizará un despedida pública.

La noticia de la muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari a sus 77 años sigue generando conmoción en el mundo de la música y entre sus seguidores. Se trata del fallecimiento de una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

A la espera de que saber que pasará en relación a su velatorio, desde sus redes sociales se confirmó oficialmente que mañana sábado 6 de junio se realizará un despedida pública.

" La despedida del Indio tendrá lugar mañana, sábado 6 de junio . Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, y también el lugar (que no será Parque Leloir), se lo haremos saber", indica el mensaje que cierra con una señal de agradecimiento: "Gracias por el amor y la paciencia".

Más allá de lo expresado por la familia, diversos grupos de fanáticos convocan para este viernes por la tarde a una "Misa Ricotera" en Plaza de Mayo y otros puntos del país para homenajearlo y hacerle una despedida simbólica.

En una publicación simple, pero con un mensaje contundente, la organización Resistentes Argentina compartió una imagen de Solari sosteniendo un micrófono y el mensaje: "Despedimos al Indio a lo grande: en Plaza de Mayo. 18hs Misa Ricotera". A esta iniciativa se sumaron otras en punto paralelos como:

En 7 y 50, La Plata, Buenos Aires - 19 horas;

Plaza Belgrano, Jujuy - 20 horas;

Monumento a la Bandera, Rosario - 18 horas;

Patio Olmos, Córdoba - 18 horas;

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Las propuestas apuntan a recrear el espíritu de los legendarios recitales ricoteros: banderas, canciones, bombos y el repertorio que marcó a generaciones. Para muchos, es la única forma posible de decirle adiós a un artista que trascendió la música y se convirtió en un fenómeno cultural.

Martín Menem confirmó que no se realizará en el Congreso

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, despidió este viernes a Carlos "Indio" Solari, histórico músico del rock nacional argentino que murió a los 77 años. Ante las dudas sobre el velatorio y las versiones que indicaban que podía llegar a realizarse en el Congreso, el riojano lo descartó por cuestiones de seguridad. Provincia puso a disposición un espacio para realizar el último adiós.

"Despedimos a uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional", dijo en un mensaje publicado en su cuenta de "X" en el que también le habló a las personas más cercanas y allegados del cantante de Patricio Rey y los redonditos de ricota. "Acompañamos a sus familiares, amigos y a millones de argentinos que hoy lamentan su partida", expresó.

Nación propuso realizar el velatorio en un estadio o predio abierto

En cuanto al último adiós, se refirió a la posibilidad de que se lleve a cabo en el Parlamento nacional. "Se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes. Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud", señaló.

De todas maneras, aseguró que el Gobierno nacional se encuentra a disposición de la familia "para trabajar conjuntamente en la elección de un lugar que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina". Un espacio en el que se pueda garantizar "todas las condiciones de seguridad necesarias" para realizar "una despedida acorde a su legado". "Que en paz descanse", cerró.

En paralelo, Menem contestó una consulta realizada por los diputados Pablo Juliano, German Martínez, Paula Penacca y Cecilia Moreau en la que profundizó sobre la cuestión y dio a conocer las recomendaciones de Seguridad. "Se sugirió considerar espacios alternativos, tales como estadios o predios abiertos especialmente preparados para albergar la magnitud de concurrencia que razonablemente podría esperarse", expresó.

Provincia puso a disposición un espacio para el último adiós al Indio Solari

Mientras persisten las dudas sobre dónde se realizará el velorio, fuentes del gobierno bonaerense aseguraron a Ámbito que el gobernador Axel Kicillof se puso a disposición de la familia para buscar un espacio en el que pueda tener lugar el último adiós al cantante de Los Redondos y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Por lo pronto, la despedida se llevará a cabo este sábado 6 de junio, según dieron a conocer desde sus redes sociales. "La despedida del Indio tendrá lugar mañana, sábado 6 de junio. Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, y también el lugar (que no será Parque Leloir), se lo haremos saber", indica el mensaje que cierra con una señal de agradecimiento: "Gracias por el amor y la paciencia".

Según el parte policial al que tuvo acceso Ámbito Financiero, la Unidad Fiscal 2 de Ituzaingó se presentó en su hogar para constatar el deceso del artista y, tras informar las averiguaciones por el causante, consideraron que "nada indica o señala" otro motivo que el mal de Parkinson que padecía desde hace 10 años aproximadamente.

Desde las redes sociales del músico compartieron un sentido mensaje por su muerte. "No hay forma de expresar nuestro dolor", indica el texto que deja en claro que se organizará próximamente una despedida pública.