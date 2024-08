EEUU autorizó el cultivo del trigo transgénico HB4 de Bioceres

Bioceres va por el mercado americano

En este caso, la aprobación por parte del Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales (APHIS) del USDA se basó en una revisión detallada que incluyó el análisis del fenotipo de este trigo genéticamente modificado, su posible impacto en el ambiente y sus características. Según se explica en la aprobación “el trigo HB4 no representa en sí mismo ni contribuye con plagas vegetales y, por lo tanto, no está sujeto a la regulación descripta bajo el 7 CFR parte 340. Como resultado, el Trigo HB4 así como cualquier progenie derivada de él, puede ser cultivado en EE.UU. sin restricciones. Esta autorización también se aplica a cualquier cruza del trigo HB4 con plantas no modificadas o con otras plantas modificadas que no estén sujetas a estas regulaciones”.

Si bien es innegable que la comercialización del trigo HB4 enfrenta resistencias en ciertos sectores, especialmente entre los consumidores que se oponen a los cultivos transgénicos por preocupaciones relacionadas con la salud y el medio ambiente, la creciente demanda de soluciones sostenibles para la producción de alimentos sumado al interés de los agricultores en tecnologías que mejoren la eficiencia de los cultivos en condiciones difíciles constituyen una gran oportunidad para la adopción de este tipo de innovaciones. De hecho, la empresa ya cuenta con el respaldo de países como Australia, Colombia, Indonesia, Nueva Zelanda, Nigeria, Sudáfrica y Tailandia, donde el HB4 fue aprobado para consumo humano y animal. También se presentaron solicitudes en Bolivia, Filipinas, Uruguay y Vietnam.

Este paso en la biotecnología agrícola no solo refuerza el liderazgo de Argentina en el desarrollo de tecnologías sostenibles, sino que también subraya el potencial de la colaboración entre el sector público y privado para enfrentar los desafíos globales en la producción de alimentos.