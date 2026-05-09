Nahuel Gallo dio nuevos detalles de su secuestro en Venezuela: "Pensé en quitarme la vida"

El gendarme, que pasó más de un año encerrado por Nicolás Maduro, comentó el trato que recibió el Migraciones y la confiscación a sus documentos. También dijo que "el peor momento" fue en diciembre de 2024.

El gendarme argentino Nahuel Gallo , secuestrado durante más de 440 días en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro , reveló nuevos detalles de su cautiverio y admitió que “pensó en quitarse la vida”. Amplió cómo fue su experiencia en Migraciones y el trato de las autoridades en el aeropuerto. También dijo que estaban vestidos de civil.

En una entrevista con el canal TN, Gallo -que recientemente declaró ante la Justicia por las torturas que sufrió- relató por primera vez públicamente cómo empezó su infierno tras ser detenido el 8 de diciembre de 2024.

Su relato comenzó con su viaje el 6 de diciembre desde la Argentina, pasando por Chile, Bogotá y Cúcuta. Al llegar a Migraciones le exigieron una entrevista y la revisión de sus documentos. Durante el control, agentes venezolanos sin identificación le solicitaron su celular para verificar "fotos o mensajes sospechosos", en particular en los que hablara mal del líder venezolano.

“Cuando vino el agente a entrevistarme, yo no sabía quién era. No sabía si era el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia), la Policía, no entendía la diferencia entre una fuerza y la otra. Estaban de civil. Tenían armas, pero no tenían placa identificatoria”, relató.

El hombre mostró toda la documentación reglamentaria para ingresar. “Tenía dólares en efectivo, pero no le dio mucha importancia. Lo que le importaba era ver mi celular”, agregó. Para sumar, Gallo no tenía fotos uniformado "ni posando con las armas, nada. Tenía fotos del bebé, de las carreras, paisajes”, aseguró.

gallo “Cuando vino el agente a entrevistarme, yo no sabía quién era. Tenían armas, pero no tenían placa identificatoria”, relató Gallo.

En ese sentido, reveló que el episodio que desencadenó su arresto se dio cuando un agente decidió revisar su teléfono y halló una conversación privada de WhatsApp en la que se mencionaba a Nicolás Maduro. En ese intercambio, con su esposa María Alexandra Gómez, mencionó la situación política venezolana, lo cual bastó para que se le atribuyera que “hablaba mal del presidente”.

“Entró a WhatsApp. Le pregunté qué hacía y me dijo que quería ver si hablaba mal de su presidente. Puso ‘Chávez’, no salió nada. Puso ‘Maduro’ y ese fue el detonante”, recordó. “Me dijo que yo hablaba mal de su presidente, que quién era yo para decir eso. Le dije que era una conversación vieja”, se defendió Gallo.

En un primer momento, Gallo no reveló que pertenecía a la Gendarmería Nacional: “Dije que era aduanero, que trabajaba en la Aduana en el área de Seguridad. Nunca dije que era gendarme. Volvieron a tocar mi celular, a preguntarme por qué ‘hablás mal de mi presidente, que Maduro es bueno. Mirá, nosotros estamos rebién’", detalló.

nahuel gallo (2) “Para mí lo peor es diciembre. No saber qué iba a pasar conmigo, no saber de María, de mi bebé", distinguió entre las sensaciones más densas de su encierro.

En eso, le pidieron que se arrodille pero se negó, por lo que lo revisaron con más profundidad y descubrieron su profesión: “Ahí ya me trataban diferente. Me esposaron los pies, las manos. Y también se enojaron porque les había mentido, porque no era aduanero sino personal de una fuerza”, comentó y relató que llegaron a taparle la cabeza.

“Para mí lo peor es diciembre. No saber qué iba a pasar conmigo, no saber de María, de mi bebé. Los golpes que te pegan por ser gendarme o por ser argentino. Estar 24 horas los siete días en la celda... uno piensa muchas cosas”, dijo. “Siempre me preguntan si quise quitarme la vida. Y la respuesta es que lo había pensado”, concluyó.

Nahuel Gallo declaró ante la Justicia por las torturas que denunció haber sufrido en Venezuela

El gendarme Nahuel Gallo declaró este jueves ante la Justicia Federal argentina y denunció las torturas que aseguró haber sufrido durante los 448 días que permaneció detenido en Venezuela. Fue la primera vez que relató en sede judicial los hechos que, según afirmó, atravesó desde su arresto, ocurrido el 8 de diciembre de 2024.

Tras la declaración, Gallo publicó un mensaje en sus redes sociales en el que describió la presentación judicial como un paso difícil, pero necesario. “Hoy di un paso que me costó mucho: por primera vez conté lo que viví en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024. Volver a esos momentos duele. Revivirlos no es fácil. Pero hay algo más fuerte que el miedo: la verdad”, expresó.

En ese mismo mensaje, el gendarme sostuvo que “el régimen venezolano sí tortura, y lo sigue haciendo”. Además, remarcó que su decisión de declarar apunta no solo a su caso personal, sino también a otros detenidos extranjeros y venezolanos que, según señaló, permanecen bajo condiciones similares.