SanCor reactiva una planta con producción de manteca para Tonadita

La cooperativa retomó la actividad en su usina de Devoto a partir de un contrato de producción a fasón. El convenio no implica cesión comercial pero aporta ingresos clave para afrontar salarios.

Sin cesión de canales, pero con beneficios logísticos

Fuentes cercanas al proceso explican que el acuerdo no incluye ningún tipo de cesión comercial ni de marcas, pero sí contempla la posibilidad de usar la logística de Elcor para llevar productos puntuales de SanCor a zonas no cubiertas hoy por su red. Esa distribución marginal no altera el negocio central de la cooperativa y se plantea solo como una vía de aprovechar rutas activas.

Más allá del volumen limitado, la activación de la planta permite a SanCor acceder a fondos frescos y cumplir, al menos en parte, con los compromisos salariales más urgentes. Los trabajadores esperan que el esquema se mantenga estable para evitar nuevas interrupciones, como las que golpearon a otras usinas en los últimos meses.

Etapa clave en el concurso de acreedores

El convenio se da en paralelo con la etapa decisiva del concurso preventivo, donde este viernes 13 de junio vence el plazo para la presentación de verificación de créditos. A partir de allí comenzará la etapa de impugnaciones y luego el informe definitivo que deberá evaluar el juez de la causa en Rafaela.

SanCor sigue enfrentando múltiples restricciones: falta de leche, problemas sindicales, caída de mercado, y un esquema cooperativo que dificulta la venta directa de activos o el ingreso de capital externo. Sin un plan de salvataje firme, los acuerdos de fasón aparecen como una salida transitoria para mantener algo de actividad y evitar la parálisis total.