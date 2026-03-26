Qué significa comerse las uñas, según la psicología

Comerse las uñas, conocido en psicología como onicofagia , es un hábito más común de lo que parece y atraviesa distintas edades, desde la infancia hasta la adultez. Aunque muchas veces se lo toma como una simple costumbre, especialistas en salud mental señalan que puede estar vinculado a procesos emocionales como la ansiedad, el estrés o la necesidad de canalizar tensiones internas.

Este comportamiento suele aparecer de manera automática , sin que la persona sea del todo consciente. En muchos casos, se activa en momentos de preocupación, aburrimiento o concentración intensa. Si bien no siempre representa un problema grave, cuando se vuelve recurrente puede ser una señal de que algo más profundo está ocurriendo a nivel emocional.

Además, la repetición constante del hábito puede generar consecuencias físicas , como lesiones en la piel, infecciones o debilitamiento de las uñas, lo que suma un componente adicional a tener en cuenta.

Desde la psicología, la onicofagia se entiende como una conducta de autorregulación emocional . Es decir, una forma en la que el cuerpo intenta gestionar estados internos como la ansiedad o el nerviosismo. Este tipo de hábitos se enmarca dentro de lo que se conoce como conductas repetitivas centradas en el cuerpo, similares a otras acciones como arrancarse el cabello o pellizcarse la piel. En todos los casos, hay un componente automático que brinda alivio momentáneo .

El problema es que ese alivio es pasajero. La conducta no resuelve la causa del malestar, sino que funciona como una vía de escape . Con el tiempo, puede convertirse en un patrón difícil de modificar si no se aborda el origen emocional.

También se ha observado que las personas con altos niveles de autoexigencia o perfeccionismo tienden a desarrollar este tipo de hábitos. La presión interna y la necesidad de control pueden traducirse en comportamientos repetitivos que buscan descargar tensión.

Morderse las uñas

Cuándo comerse las uñas puede ser una señal de alerta

No todas las personas que se muerden las uñas tienen un problema psicológico. Sin embargo, hay ciertos indicadores que pueden señalar la necesidad de prestar atención. Uno de los principales es la frecuencia. Si el hábito se presenta de manera constante, incluso en momentos de calma, puede indicar un nivel elevado de ansiedad. También es importante observar si genera daño físico, como heridas o infecciones.

Otro factor clave es el impacto emocional. Cuando la persona siente vergüenza, frustración o pérdida de control frente a la conducta, es posible que el hábito esté vinculado a un problema más profundo.

En algunos casos, la onicofagia puede estar asociada a trastornos como la ansiedad generalizada o el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), especialmente si aparece junto con otras conductas repetitivas. Por eso, los especialistas recomiendan no minimizar el hábito cuando interfiere con la vida cotidiana o resulta difícil de controlar.

Uñas.jpg Harvard: uñas. Women's Health

Cómo dejar de comerse las uñas y manejar la ansiedad

El primer paso para reducir este comportamiento es tomar conciencia de cuándo aparece. Identificar los momentos, contextos o emociones que lo desencadenan permite empezar a intervenir de manera más efectiva. Una de las estrategias más utilizadas es reemplazar el hábito por otra conducta que cumpla una función similar, como usar una pelota antiestrés o mantener las manos ocupadas. También pueden ayudar técnicas de relajación, como la respiración consciente o la meditación.

En paralelo, trabajar sobre la causa emocional es fundamental. En este sentido, la terapia cognitivo-conductual suele ser una de las herramientas más efectivas, ya que permite identificar pensamientos automáticos y modificar patrones de conducta. Otra estrategia complementaria es el uso de esmaltes con sabor amargo o el cuidado frecuente de las uñas, lo que puede funcionar como un refuerzo externo para evitar el hábito.

En definitiva, comerse las uñas no es solo una costumbre sin importancia. Puede ser una manifestación de cómo una persona gestiona sus emociones. Entender su origen y abordarlo de manera integral es clave para mejorar el bienestar y evitar que se convierta en un problema mayor.