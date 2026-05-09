Crece la crisis en el estrecho de Ormuz mientras EEUU e Irán siguen sin acordar una salida la guerra

Las tensiones entre ambos países escalaron por nuevos ataques y operaciones militares. A la par, Donald Trump exige una respuesta inmediata a la última propuesta diplomática.

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán volvieron a escalar en el estrecho de Ormuz , donde durante los últimos días se multiplicaron los ataques y maniobras militares mientras las conversaciones para alcanzar un acuerdo de paz permanecieron completamente trabadas.

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Aunque la Casa Blanca elevó la presión sobre Teherán y reclamó una respuesta inmediata a su última propuesta diplomática , las diferencias entre ambas partes continuaron bloqueando cualquier posibilidad concreta de descomprimir el conflicto.

En paralelo, los enfrentamientos en la región volvieron a poner en duda la continuidad del frágil alto el fuego establecido hace un mes, pese a que Washington insistió públicamente en que la tregua seguía vigente.

La situación se agravó este viernes luego de que las fuerzas estadounidenses anunciaran que inutilizaron dos petroleros iraníes que, según afirmaron, intentaban quebrar el bloqueo impuesto sobre los puertos de Irán.

El estrecho de Ormuz es uno de los principales focos del conflicto.

Horas antes, el ejército norteamericano informó que repelió ataques contra tres embarcaciones de la Marina y bombardeó instalaciones militares iraníes ubicadas en el estrecho de Ormuz.

Posteriormente, las autoridades militares estadounidenses señalaron que un avión de combate impactó sobre las chimeneas de dos barcos vinculados a Irán, obligándolos a retroceder antes de ingresar a un puerto iraní.

Desde el inicio de la guerra, tras los ataques aéreos estadounidenses e israelíes sobre territorio iraní el 28 de febrero, Teherán restringió de manera significativa el paso de embarcaciones extranjeras por el estrecho.

Antes del conflicto, por esa vía marítima circulaba aproximadamente una quinta parte del suministro global de petróleo, lo que convirtió a Ormuz en uno de los puntos geopolíticos más sensibles del planeta.

Donald Trump reclamó una respuesta inmediata de Irán

Mientras se intensificaban las operaciones militares, el presidente estadounidense Donald Trump volvió a reclamar públicamente una contestación iraní a la propuesta presentada por Washington para terminar la guerra.

El mandatario republicano aseguró que esperaba novedades inmediatas por parte del régimen iraní. “Debería recibir una carta esta noche, así que ya veremos cómo se desarrolla todo”, afirmó ante la prensa.

La iniciativa impulsada por Estados Unidos contempló tres ejes centrales: el levantamiento del bloqueo sobre barcos y puertos iraníes, la reapertura del estrecho de Ormuz para el tráfico comercial internacional y el final de las hostilidades. Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró desde Roma que Washington aguardaba una respuesta iraní durante el mismo viernes.

Sin embargo, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní aclaró que el gobierno todavía analizaba la propuesta y que aún no existía una definición oficial.

donald trump Trump exige una respuesta de Irán. Archivo

Irán cuestionó la “seriedad” de la diplomacia estadounidense

Desde Teherán, las autoridades iraníes pusieron en duda las verdaderas intenciones diplomáticas de Estados Unidos y acusaron a Washington de agravar el conflicto mediante nuevas ofensivas militares.

El canciller iraní, Abás Araqchi, manifestó ese escepticismo durante una conversación telefónica con su par turco, Hakan Fidan, tras los nuevos enfrentamientos registrados en la región.

“La reciente escalada de tensiones por parte de las fuerzas estadounidenses y sus múltiples violaciones del alto el fuego refuerzan las sospechas sobre la motivación y la seriedad de la parte estadounidense en la diplomacia”, afirmó Araqchi, según difundió la agencia iraní ISNA.

En la misma línea, el portavoz Baghaei sostuvo que Irán no prestaba atención a los “plazos” fijados por Washington y confirmó que el gobierno seguía evaluando el plan impulsado por la Casa Blanca, de acuerdo con información publicada por la agencia estatal IRNA.

El conflicto también impactó en países del Golfo

Los choques militares no quedaron limitados únicamente al estrecho de Ormuz. Durante el viernes, los Emiratos Árabes Unidos informaron que sus sistemas de defensa interceptaron dos misiles balísticos y tres drones lanzados desde Irán.

Las autoridades emiratíes indicaron además que tres personas resultaron heridas de gravedad moderada tras los ataques.

En los últimos meses, Irán atacó en varias oportunidades objetivos vinculados a países del Golfo que albergan bases militares estadounidenses, lo que incrementó el temor a una expansión regional del conflicto.