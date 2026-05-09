Qué es el Frente de la Resistencia, el grupo iraní superrevoucionario que se opone a una paz acordada con EEUU

Se trata de una facción de línea dura que intenta sabotear negociaciones con Washington. Defiende los valores de la revolución de 1979 y que es considerado como marginal hasta por las esferas más conservadoras.

Conforme las negociaciones entre EEUU e Irán entran en una fase crítica , existe una pequeña pero influyente facción de línea dura que intensificó sus esfuerzos para sabotear un posible acuerdo con Washington . Se trata de “Jebhe-ye Paydari” – o Frente de la Resistencia –, un grupo que defiende los valores de la revolución de 1979 y que es considerado como marginal hasta por las esferas más conservadoras.

Mientras los nuevos líderes de la República Islámica proyectan una imagen de unidad frente a la amenaza existencial más grave a la que se enfrentó el régimen, el grupo ultraconservador intensificó sus esfuerzos en los medios de comunicación, en el parlamento y en las calles para oponerse a un acuerdo con EEUU , argumentando que solo derrotando a Washington podrá Irán conseguir un acuerdo favorable.

Los miembros del Frente de la Resistencia suelen ser descritos como “superrevolucionarios” que se consideran guardianes de los valores de la revolución de 1979. En esa ocasión, el pueblo derrocó al Shah prooccidental antes de imponer un régimen autoritario basado en la ideología islamista chiíta.

“Consideran la resistencia contra EEUU e Israel como una lucha eterna. Creen en un Estado chií que debe perdurar hasta el fin de los tiempos y son bastante fanáticos en lo que respecta a esa ideología religiosa”, declaró a CNN el investigador vi sitante del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad Hamidreza Azizi.

MOJTABA JAMENEÍ Los miembros del Frente se consideran guardianes de los valores de la revolución de 1979.

El surgimiento de este grupo como una de las fuerzas más críticas contra el acercamiento con EEUU en los últimos dos meses ofrece una perspectiva de las luchas de poder que configuran el Irán posterior a Alí Jamenei, tras la muerte del exlíder supremo a finales de febrero, el primer día de la guerra.

Con Teherán inmerso en negociaciones de paz cruciales, el resultado podría determinar qué facción prevalecerá en la próxima etapa de la República Islámica. Durante el último mes, los funcionarios iraníes intentaron mantener un delicado equilibrio con Trump y las contenciosas facciones del diverso panorama político del país, incluido el grupo Paydari.

Qué influencia ejerce el Frente de Resistencia

La inclusión de miembros de esta facción en las conversaciones en Pakistán el mes pasado sugiere que Teherán busca demostrar cohesión interna. Sin embargo, el grupo se mostró cada vez más crítico con los negociadores en su país y los expertos dicen que eso fue lo que llevó a Trump a describir el liderazgo iraní como “fracturado” y en “desorden” el mes pasado.

Esta facción es considerada tan radical que incluso los sectores más intransigentes del establishment conservador iraní la ven como un grupo marginal. No obstante, “Jebhe-ye Paydari” está presente en algunos de los centros de poder más influyentes de Irán y cuenta con figuras destacadas de los medios de comunicación iraníes, políticos de alto rango que en su día fueron candidatos presidenciales y autoridades religiosas que ejercieron incidencia sobre líderes supremos anteriores.

No está claro con qué grado de apoyo cuenta, pero una de sus figuras más destacadas, el exjefe de seguridad nacional Saeed Jalili, obtuvo 13 millones de votos en las elecciones de 2021, quedando en segundo lugar. Su hermano, Vahid Jalili, es un alto funcionario de la emisora estatal IRIB.