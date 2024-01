Confirman nueva visita de Rick Wakeman al país

Rodeado de sintetizadores, el tecladista de Yes abordará un repertorio que incluirá las más recordadas piezas del famoso conjunto insignia del llamado rock sinfónico; composiciones de su etapa solista, en la que destacan discos como “Six Wives of Henry VIII”, “Journey to the Centre of the Earth” y “King Arthur”; y creaciones realizadas para artistas como David Bowie y Cat Stevens, entre otros. Entre tema y tema, el músico contará historias relacionadas con colegas con los que compartió estudios de grabación y conciertos.