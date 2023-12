Congreso enfría “ley ómnibus” y se demora tratamiento del proyecto

Sin conformación de las comisiones donde se deberá analizar el texto de la “ley ómnibus” en el Congreso , los principales estrategas de Javier Milei en el Poder Legislativo ya advirtieron a la Casa Rosada que será necesario prorrogar el llamado a sesiones extraordinarias que fueron convocadas hasta el 31 de enero. El proyecto deberá ser girado al menos a cuatro comisiones: Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Relaciones Exteriores pero aún no fue constituido ninguno de estos cuerpos encargados de dictaminar sobre el plexo normativo de 351 páginas presentado por el Poder Ejecutivo.

Una vez que se conformen las comisiones -Presupuesto y Hacienda será presidida por José Luis Espert-, se dará giro al proyecto y se diseñará un cronograma para que los ministros del gabinete de Milei defiendan el proyecto en el Congreso. Esta semana no habrá actividad teniendo en cuenta que los legisladores nacionales regresan a sus provincias para pasar fin de año por lo que en cuatro semanas de enero no darán los tiempos para votar el proyecto en Diputados y luego en el Senado. Incluso desde La Libertad Avanza admitieron que el texto será negociado con la oposición para introducir cambios.

El diputado nacional Oscar Zago, de La Libertad Avanza (LLA), aseguró que a los legisladores oficialistas se sintieron "sorprendidos" ante los alcances del proyecto de "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos" enviado por el presidente Javier Milei al Congreso, y descartó que con la iniciativa se pretenda otorgarle "la suma del poder público" al mandatario. "Nos sorprendieron los alcances del paquete enviado al Congreso. No teníamos conocimiento del contenido del proyecto, así que en eso estamos en igualdad de condiciones con los legisladores de la oposición. No creo que se busque darle la suma del poder público al Presidente. Eso no es tan así", señaló Zago.