La Fuerza Aérea británica afirmó que la defensa de las Islas Malvinas es "innegociable" y mantiene una máxima alerta

Tras el mail filtrado del Pentágono, la Fuerza mantiene estacionados en la base aérea de Mount Pleasant cuatro cazas Typhoon. Estos aviones pueden interceptar cualquier aeronave argentina que represente una amenaza.

Luego de que un mail del Pentágono se filtrara, las relaciones diplomáticas entre los tres países volvieron a avivarse con una serie de episodios de un lado y del otro del mar.

La Real Fuerza Aérea británica (RAF) se encuentra en máxima alerta para defender las Islas Malvinas , de acuerdo con afirmaciones del mariscal del aire Sir Harv Smyth . El jefe aseguró que la protección del puesto avanzado británico en el Atlántico Sur es “innegociable” , en un contexto de tensión diplomática con EEUU y la Argentina .

Luego de que un mail del Pentágono se filtrara, en el que sugiere que EEUU podría respaldar la reivindicación argentina de soberanía sobre las islas, las relaciones diplomáticas entre los tres países volvieron a avivarse con una serie de episodios de un lado y del otro del mar. En los últimos días, la vicepresidenta Victoria Villarruel le dedicó un mensaje a Reino Unido al afirmar que "si se sienten ingleses, que vuelvan a los miles de kilómetros de distancia donde está su país" .

Así, la RAF mantiene estacionados en la base aérea de Mount Pleasant cuatro cazas Typhoon, encargados de la defensa aérea permanente bajo el sistema de alerta de reacción rápida. Estos aviones pueden interceptar cualquier aeronave argentina que represente una amenaza, afirmó el medio The Telegraph.

Reino Unido Ejército La RAF mantiene estacionados en la base aérea de Mount Pleasant cuatro cazas Typhoon, encargados de la defensa aérea permanente bajo el sistema de alerta de reacción rápida.

El cuartel general militar de las islas cuenta con cerca de 1.000 personas y la defensa incluye el sistema de misiles Sky Sabre del Ejército, valorado en 250 millones de libras. Su capacidad le permite abatir aviones, drones y bombas guiadas por láser.

En declaraciones citadas publicadas en The Times, Smyth enfatizó el rol global y permanente de la fuerza: “Hoy, en todo el Reino Unido y a nivel mundial (...) la RAF está en estado de máxima alerta y preparada para defender a nuestro país en cualquier momento".

Malvinas: el Gobierno le respondió al Reino Unido y pidió "dar fin a la situación colonial especial"

La postura del Pentágono estadounidense, que entre distintas sanciones a miembros de la OTAN por su falta de participación en el conflicto con Irán planteó la quita de su respaldo al Reino Unido en la causa Malvinas, desencadenó una serie de enunciaciones diplomáticas en funcionarios de la Argentina e Inglaterra, ratificando sus posturas históricas. A ellas se les sumaron las declaraciones del presidente Javier Milei y el canciller nacional, Pablo Quirno.

A través de una publicación en sus redes sociales, el funcionario subrayó que "la República Argentina manifiesta, una vez más, su disposición a reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido que permitan encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía y dar fin a la situación colonial especial y particular en las que están inmersas". A su vez, agradeció "a toda la comunidad internacional el apoyo recibido a los derechos soberanos argentinos".