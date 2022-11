Cristina Portela deja que el viento sople a voluntad

Este azul está, a veces, matizado por infinitesimales organismos que flotan en el espacio, estrellas, puntos luminosos, moléculas o la vida más allá de la tierra. Kant decía que “para hallar sublime la vista del océano, no nos lo representamos tal como lo concibe un espíritu enriquecido con toda especie de conocimientos (que no da la intuición inmediata), por ejemplo, como un vasto reino poblado de seres acuáticos o como un gran depósito destinado a suministrar los vapores que cargan el aire de las nubes en provecho de la tierra, es necesario representárselo como hacen los poetas, conforme a lo que nos muestra la vista”.

Es probable que los estudios de filosofía e historia del arte de esta artista la hayan llevado a ese camino de que “cuanto más sabemos, menos sentimos”. La actitud de Portela frente a la pintura es de asombro ante lo que parece irrepresentable.

En “El abuso de la belleza”, Arthur Danto cita a Nabokov cuando éste dice que “no puede evitar hablar de algo bello como objeto de la conciencia, por ejemplo, un paisaje soleado visto a través del marco de una ventana. Portela vuelca en las obras expuestas su mundo interior, lo que no significa que el exterior no la preocupa. Por el contrario, busca refugio en el hacer, cuyo resultado es un objeto pero no como un objeto en sí mismo ya que el arte es inseparable del resto de la vida. Portela pinta y lo hace para recuperar la ilusión de una imagen que no deja indiferente al espectador.

Con la curaduría de Elizabeth Cabeza, esta muestra se exhibe hasta fines de noviembre en Arenales 1556, en un espacio de un edificio histórico reacondicionado por el estudio de los arquitectos Hampton- Rivoira. (Para visitar la muestra hay que contactarse de lunes a viernes, con lizziecabeza@gmail.com y criportela@gmail.com).