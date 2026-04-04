Cerca de 1.000 personas protestaron en Israel contra la guerra en Irán y se esperan más manifestaciones + Seguir en









Fue en la plaza Habima, la provincial de la ciudad. Además, también se opusieron a la acción contra el grupo terrorista Hezbolá en el Líbano y se esperan más movilizaciones contra la gestión de Netanyahu.

Para este sábado se esperan también manifestaciones en Haifa, Jerusalén y Kfar Saba. Captura

Más de 1000 personas se manifestaron por la noche del viernes en la ciudad de Tel Aviv, capital de Israel, contra la guerra que lleva el país ante Irán y el grupo terrorista Hezbolá en el Líbano. Allí mismo exigieron que las autoridades le pongan fin, antes de ser dispersadas por la policía. Además, se esperan más protestas para este sábado en otras ciudades de la región.

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En la última semana, el Parlamento de Israel aprobó una ley que impone la pena de muerte a los palestinos condenados por ataques mortales considerados terroristas. La medida, que fue duramente criticada por países europeos y grupos de derechos humanos por considerarla discriminatoria, fue aprobada luego de que el país oficializara el ahorcamiento como castigo por asesinatos terroristas.

Protestas en Israel contra la guerra en Irán "No bombardeen", "Hablen" y "Basta de las tonterías de Bibi" (por el primer ministro Benjamín Netanyahu), coreaban los manifestantes reunidos en la plaza Habima, en el corazón de la ciudad.

Por otro lado, también se pudo ver a una mujer portando un cartel que decía: "Netanyahu es la mayor amenaza para la existencia de Israel". Además, se estima otra movilización para hoy sábado, según EFE, luego de que el Ejército y la Policía israelí permitieran la participación de hasta 150 personas en Tel Aviv mientras que en otras ciudades mantendrán el límite de 50 asistentes.

Así, se esperan también manifestaciones en Haifa, Jerusalén y Kfar Saba. Medio Oriente se encuentra inmerso en una guerra desde el 28 de febrero, desencadenada por el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, al que Teherán responde con ataques con misiles y drones contra Israel y varios países de la región.

protestas en tel aviv "No bombardeen", "Hablen" y "Basta de las tonterías de Bibi" fueron algunos carteles leídos por la noche del viernes. @Eng_china5 Guerra en Medio Oriente: Donald Trump advierte que quedan "48 horas" para llegar a un acuerdo mientras Irán intensifica los ataques La guerra entró en su día 36 con un punto de inflexión, ya que Irán logró derribar aviones de combate estadounidenses, lo que marca una escalada significativa en el conflicto. Según reportes, un F-15E y un A-10 cayeron en territorio iraní y en el Golfo, respectivamente, mientras continúan las operaciones de búsqueda de un aviador desaparecido. En este escenario, el presidente de EEUU Donald Trump advirtió a Teherán: "El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos". El mensaje del mandatario estadounidense hace referencia a el plazo de diez días sin ataques contra instalaciones energéticas que propuso su administración. Mientras tanto, en Teherán, miles de personas salen a las calles para celebrar lo que el gobierno presenta como un éxito militar. Las autoridades sostienen que el episodio demuestra que el país mantiene capacidad defensiva, pese a los ataques sostenidos. Irán afirma haber utilizado un “nuevo sistema de defensa avanzado”, contradiciendo la narrativa de Washington sobre la supuesta destrucción de su infraestructura militar.