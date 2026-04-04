Inflación de marzo: advierten que superaría el 3% por la suba de combustibles y los útiles escolares + Seguir en









Estudios privados anticiparon que se registrará el mayor aumento mensual desde marzo del 2025. El Gobierno avanzó en medidas para evitar nuevas subas de las naftas.

Nuevo mes de impacto de los alimentos en el índice inflacionario.

La estacionalidad de los útiles escolares y el shock global que provoca el conflicto en Medio Oriente en el precio del petróleo generó que se asiente en la población una alta expectativa de aumentos de precio para marzo. Sin embargo, consultoras privadas prevén que la inflación del mes continúe en la órbita del 3%, apenas por encima del 2,9% registrado en enero y febrero. El INDEC confirmó que la cifra se conocerá el martes 14 de abril a las 16 horas.

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Según PxQ Consultora, marzo tendrá una inflación del 3,2% mensual, a partir del incremento en Alimentos y bebidas, Transporte y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, que explican el 60% de la variación total del índice. Al analizar el desempeño por rubros, los principales impulsores del mes fueron los combustibles, los aumentos en carnes y derivados y las subas en los rubros vinculados a la gastronomía. Asimismo, por la reducción del bloque subsidiado, se registró un salto relevante en las tarifas “con subsidios”. En contrapartida, se observaron descensos en rubros estacionales, con bajas en paquetes turísticos y en frutas y verduras de estación.

Consultados por Ámbito, desde el centro Analytica consideraron que habrá "una inflación del 3%, con una leve suba respecto a febrero. Nuestro relevamiento de precios de alimentos y bebidas arrojó una suba del 1,9% en el promedio de cuatro semanas con una mayor estabilidad en carnes respecto a los meses previos. Sin embargo, los incrementos en combustibles, y sus efectos indirectos, van a repercutir tanto este mes como en abril. A eso se suma la alta estacionalidad en ciertos rubros, como sucede en el caso de educación".

Desde Equilibra sostuvieron que la medición final para el IPC se ubica en el 3,3%. Por su parte, un estudio Eco Go proyectó un 3% para marzo, con alimentos en 2%, en un mes caracterizado por "un fuerte aumento en educación, algo en tarifas y fuerte en combustibles". Solo la consultora lcg contraría esta percepción y apunta a un 2,9% de inflación para marzo, al igual que los últimos dos meses.

De superar el 3%, sería el mayor índice inflacionario desde marzo del 2025, mes en el que el registro tocó los 3,7%. Además, sería el décimo mes consecutivo sin reducción de precios.

Aumento de los combustibles en la Argentina A escala global, la guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz generó una disparada en los precios de los combustibles, como consecuencia del aumento del barril del petróleo en más de un 50% en tan solo un mes. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la nafta aumentó un 21% en términos reales en marzo, lo que implica retornar al nivel de julio de 2021. Nafta Diesel Ypf Combustible Aumento Mariano Fuchila Ante ello, el CEO de YPF, Horacio Marín, anunció que la principal petrolera del país establecerá un "buffer" para mantener estable el precio de los combustibles por 45 días. Asimismo, el Gobierno nacional publicó el decreto 217/2026 que postergó la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono hasta el 1° de mayo. Otros de los efectos del conflicto impacta en el costo de los fertilizantes, que en simultáneo puede repercutir en los precios de los alimentos a nivel mundial. Según datos del Banco Mundial y del portal Investing, el precio de la tonelada de urea, el fertilizante más utilizando en el mundo, saltó cerca de 40% en marzo, debido al aumento en el valor del gas, insumo esencial para su producción.

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