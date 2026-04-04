Dos argentinos sueñan en polvo de ladrillo: Trungelliti y Navone jugarán las finales en Marrakech y Bucarest + Seguir en









Marco Trungelliti y Mariano Navone tuvieron jornadas muy distintas, pero ambos lograron meterse en las definiciones de sus respectivos ATP 250 y alimentan la ilusión argentina en Europa.

Con realidades distintas pero el mismo objetivo, Trungelliti en Marrakech y Navone en Bucarest avanzaron a las finales de sus torneos.

El tenis argentino tuvo este sábado una muy buena noticia por duplicado en el circuito ATP. Marco Trungelliti se metió en la final del ATP 250 de Marrakech tras vencer al ítalo-argentino Luciano Dardieri, mientras que Mariano Navone hizo lo propio en el ATP 250 de Bucarest luego de una dura batalla ante el neerlandés Botic Van de Zandschulp.

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En Marruecos, la historia tuvo un condimento especial para Trungelliti, que a sus 36 años alcanzó la primera final ATP de su carrera. El santiagueño, ubicado en el puesto 75 del ranking, se impuso por 6-4 y 7-6(2) ante Dardieri, en un encuentro cambiante y con muchos quiebres, sobre todo en el arranque.

El primer set fue inestable desde el servicio, con cinco rupturas, pero el argentino logró sacar ventaja en el momento justo y cerró el parcial por 6-4. En el segundo, después de un desarrollo también parejo, terminó resolviendo mejor en el tie break, donde marcó la diferencia para sellar el pase a la definición.

El presente de Trungelliti ya era destacado antes de esta semifinal, porque en la semana había conseguido volver al Top 100 por primera vez. Ahora, ese envión lo depositó además en una instancia inédita para su carrera. En la final se medirá con el español Rafael Jódar, que dejó en el camino al también argentino Camilo Ugo Carabelli con un contundente 6-2 y 6-1.

Navone se recuperó y estará en la final Navone, en cambio, necesitó de la épica. El bonaerense, actual 47 del mundo, sacó adelante un partido bravísimo y derrotó a Van de Zandschulp por 5-7, 7-6(3) y 7-5 luego de tres horas y media de juego en Bucarest.

El arranque fue cuesta arriba para el argentino, que sufrió la solidez del neerlandés y cedió el primer set por detalles. En el segundo parcial la situación parecía todavía más complicada: Navone llegó a estar con match point en contra, pero resistió, se sostuvo en partido y logró dar vuelta el impulso emocional del encuentro hasta llevar la definición al tie break, donde jugó con mucha más convicción. Mariano Navone @ATPChallenger.jpeg Navone remontó un partido muy adverso ante Botic Van de Zandschulp y se metió en la final del ATP 250 de Bucarest. @ATPChallenger Ya en el tercer set, con ambos muy exigidos desde lo físico, el desarrollo fue golpe por golpe. Allí, el argentino mostró mayor firmeza en los momentos decisivos y terminó cerrando una victoria de enorme valor para meterse otra vez en la final del torneo rumano. De esta manera, Navone buscará el título este domingo frente al español Daniel Mérida, que en la otra semifinal derrotó al húngaro Fábián Marozsán por 6-7(4), 6-3 y 6-1.

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