Alberto Fernández criticó a la AFA y pidió un cambio en el formato de los campeonatos

"No me quiero meter en el tema del fútbol porque es un tema muy caro para el sentimiento de todos los argentinos y además la dirigencia deportiva es un tema muy difícil, con lo cual nunca me he querido involucrar en eso. Lo que sí digo es que cuando uno mira el resultado no parece un sistema justo, lo digo con total franqueza", expresó Fernández en la emisora Radio con Vos.