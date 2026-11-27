Murió el arquero de Islandia que la Selección argentina homenajó antes del partido + Agregar ámbito en









El arquero murió a los 37 años tras luchar contra un cáncer que le habían diagnosticado en mayo. Sus compañeros le dedicaron un emotivo gesto antes de enfrentar a la Albiceleste.

Ingvar Jónsson, exarquero de Islandia, murió a los 37 años tras luchar contra un cáncer y fue recordado por el homenaje que sus compañeros le dedicaron antes de enfrentar a la Selección argentina.

El fútbol de Islandia atraviesa un momento de profundo dolor por la muerte de Ingvar Jónsson, exarquero de la selección nacional, quien falleció a los 37 años luego de luchar contra un cáncer. La noticia fue confirmada por la Federación Islandesa de Fútbol, que comunicó el fallecimiento del guardameta, quien se encontraba bajo tratamiento de quimioterapia desde que recibió el diagnóstico en mayo.

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Su historia había trascendido las fronteras de su país meses atrás, cuando sus compañeros del seleccionado islandés le dedicaron un homenaje en la previa de un amistoso ante la Selección argentina. El gesto tuvo lugar durante la concentración del equipo en Estados Unidos y fue una muestra de acompañamiento en medio del difícil momento personal que atravesaba.

La enfermedad de Ingvar Jónsson Ingvar Jónsson había sido diagnosticado con cáncer en mayo de 2026, por lo que debió alejarse de la actividad profesional para concentrarse en su tratamiento. Desde entonces, tanto su club, Víkingur Reykjavík, como sus compañeros y la comunidad futbolística islandesa manifestaron públicamente su respaldo.

El arquero atravesó los meses siguientes bajo tratamiento de quimioterapia, mientras su situación era acompañada por distintas instituciones del fútbol. Su fallecimiento, a los 37 años, generó numerosas muestras de tristeza en Islandia, donde había desarrollado buena parte de su carrera y construido un importante recorrido deportivo.

A lo largo de su trayectoria, Jónsson jugó en distintos equipos de Islandia, Noruega y Dinamarca. En el fútbol islandés pasó por Njarðvík, Stjarnan y Víkingur Reykjavík, mientras que en el exterior vistió las camisetas de Start, Sandnes Ulf y Sandefjord, de Noruega, y Viborg, de Dinamarca. Además, disputó ocho partidos con la selección mayor y formó parte del plantel que participó de la Eurocopa 2016, en la que Islandia llegó a los cuartos de final tras eliminar a Inglaterra.

El homenaje de la Selección argentina al arquero de Islandia El homenaje a Ingvar Jónsson se produjo en junio de 2026, cuando el seleccionado de Islandia se encontraba en Auburn, Alabama, en Estados Unidos, para disputar un amistoso frente a la Selección argentina. En la previa del encuentro, los futbolistas islandeses posaron juntos con una camiseta que llevaba el apellido del arquero, como señal de apoyo durante su tratamiento contra el cáncer. La fotografía fue difundida por el combinado nórdico y permitió visibilizar la situación que atravesaba el guardameta. El gesto de sus compañeros tuvo un significado especial, ya que buscó transmitirle acompañamiento en un momento difícil, mientras se encontraba alejado de las canchas por razones de salud. El encuentro ante la Albiceleste terminó con una victoria por 3-0 para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, con goles de Valentín Barco, Lionel Messi y Thiago Almada. Sin embargo, aquella jornada también quedó marcada por el mensaje solidario del plantel islandés hacia Jónsson, cuya muerte volvió a poner en el centro de la escena el recuerdo de aquel homenaje.

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