Así se jugará la primera fecha del Torneo Clausura, con días y horarios confirmados







La actividad oficial en la Primera División del fútbol argentino comenzará este fin de semana, cuando se lleve a cabo la primera fecha del Torneo Clausura.

Los primeros partidos del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol serán este viernes, cuando Aldosivi reciba a Central Córdoba de Santiago del Estero y luego Talleres de Córdoba haga lo propio contra San Lorenzo.

La actividad continuará el sábado, con otros cuatro partidos: Rosario Central vs Godoy Cruz, Gimnasia y Esgrima La Plata vs Instituto de Córdoba, Huracán vs Belgrano de Córdoba y Racing vs Barracas Central.

Por otra parte, el campeón del fútbol argentino, el sorprendente Platense, tendrá un durísimo debut este domingo, cuando visite a River en el Monumental. Ese mismo día jugarán Sarmiento vs Independiente, Atlético Tucumán vs San Martín de San Juan, Independiente Rivadavia de Mendoza vs Newell's y Argentinos Juniors vs Boca.

Por último, el lunes concluirá la primera fecha con otros cuatro partidos: Deportivo Riestra vs Lanús, Banfield vs Defensa y Justicia, Vélez vs Tigre y Unión de Santa Fe vs Estudiantes de La Plata.

El cronograma y horarios de la fecha 1 del Torneo Clausura Viernes 11/7: Aldosivi – Central Córdoba (SdE) a las 15:30

Talleres (C) – San Lorenzo a las 20 Sábado 12/7: Rosario Central – Godoy Cruz a las 16

Gimnasia y Esgrima (LP) – Instituto (C) a las 18:30

Huracán – Belgrano (C) a las 18:30

Racing – Barracas Central a las 20:45 Domingo 13/7: Sarmiento – Independiente a las 14:15

Atlético Tucumán – San Martín (SJ) a las 16:30

Independiente Rivadavia – Newell´s a las 16:30

Argentinos Juniors - Boca a las 18:45

River – Platense a las 21 Lunes 14/7: Deportivo Riestra – Lanús a las 16:30

Banfield – Defensa y Justicia a las 19

Vélez – Tigre a las 21:15

Unión – Estudiantes (LP) a las 21:15