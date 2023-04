Demichelis, sin vueltas: "Quiero que River sea una máquina"

"Y particularmente hoy me emocioné por el golazo de Matías Suárez, que es un jugador extremadamente importante para el plantel, y que quiera seguir extendiendo su carrera pese a que el problema de la lesión de rodilla no es de fácil resolución, realmente es conmovedor" , remarcó el DT.

Demichelis destacó que al cordobés como él lo "daban como ex jugador y tranquilamente podría haber dado por finalizada su extensa carrera. Pero me enorgullece tenerlo en el equipo y acompañar su deseo de seguir superando dolores y compitiendo".

"Pero él debe ir de a poco, jugando primero 30 minutos, después 60 y ver si los médicos le autorizan en su momento los 90", advirtió.

En cuanto al desarrollo del encuentro frente al 'Lobo', Demichelis explicó: "Hoy era un partido emocionalmente difícil porque por tener tantos suplentes Gimnasia, la gente esperaba que ganáramos 5 a 0 al cabo del primer tiempo, y yo sabía que eso iba a ser complicado. Este fue un encuentro para agradecer al plantel".

El cordobés de Justiniano Posse también tuvo expresiones laudatorias para con otro comprovinciano como Lucas Beltrán, del que dijo que "es muy valioso por el desgaste que hace permanentemente, ya que todos lo daban como tercer delantero y se ganó su lugar".

"Y después tenemos que agradecerle también a la gente que en un día laborable llenó el Monumental", se apresuró en aclarar el joven entrenador.

Por otro lado, Demichelis fue consultado sobre la gran joya de las inferiores de River, que la está rompiendo con la selección argentina Sub-17 en el Sudamericano del a categoría. "Y en cuanto al 'Diablito' Claudio Echeverri, lo seguimos porque tiene el ADN de River, pero todavía no lo pudimos tener con la primera por sus compromisos con el Sub 17. Pero hay que bajar la expectativa para con él, ya que no deja de ser un chico y no debemos confundirlo, porque tiene mucho para crecer", avisó.

Para cerrar, dio un mensaje general sobre el estado del plantel y adelantó una titularidad para el próximo partido, el domingo ante Newell's en Rosario.

"Acá hay una gran armonía dentro del plantel y eso nos hace trabajar con mucha tranquilidad, pero es algo que viene del legado de Leonardo Ponzio, Javier Pinola y tantos otros que pasaron por aquí. Y hay jugadores que ahora están elevando su nivel, como Esequiel Barco que es desequilibrante, o José Paradela, que el domingo va a ser titular en Rosario contra Newell's", concluyó el sucesor de Marcelo Gallardo, de 42 años.