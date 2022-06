A dos meses de la denuncia al "Toto" Salvio, Magalí Aravena volvió a apuntar contra su ex pareja

Luego, Aravena, que denunció a Salvio por violencia de género tras un incidente ocurrido el pasado 14 de abril en Puerto Madero, fue por más: "Me callé mil cosas que hiciste para cuidarlos a ellos pero basta. No es no".

image.png

Además, la modelo de 33 años, realizó un retuit de un usuario que apuntó contra "Toto" por la acción de no acompañar a su hijo y agregó: "¡Gracias a dios, uno, uno que ve las cosas y con corazón!".

No es la primera vez que Aravena se manifiesta en la red social del pajarito, ya que hace unos días comentó: "No hay responsabilidad afectiva. Egoísmo a tal punto de no importar qué consecuencias generas en el otro. Ni siquiera en un nene de 10 años. Asco a otro nivel".

Por su parte, Salvio, totalmente ajeno al tema, se mostró en la red social de Instagram con una serie de fotografías junto a su actual pareja, Sol Scheckler, con quien suma varias publicaciones entre ellas en un partido de Boca, ya que el futbolista se encuentra lesionado.

Ante este hecho y las constantes lesiones, el futuro del jugador parece estar lejos del equipo de La Ribera, ya que su contrato finaliza el próximo 30 de junio y no tiene un acuerdo para extenderlo.

Mientras tanto, desde Estados Unidos y México recibió algunos sondeos y podría continuar su carrera en el exterior.