Fórmula 1: el comentario de Lewis Hamilton que puso en jaque a Ferrari y su equipo

La tensión aumentó cuando, después de un auto de seguridad, Hamilton quedó detrás de su compañero de equipo, Charles Leclerc. A pesar de tener un mejor ritmo, Hamilton se quejó de que no recibía la orden para adelantarse. "Estoy arruinando mis neumáticos detrás suyo. ¿Quieren que me quede sentado detrás de él toda la carrera?", preguntó con evidente frustración. La respuesta del equipo fue clara: "Queremos dejarle el DRS a Charles. Sigan así". Ante otra queja, el equipo finalmente dio la orden: "Intercambien posiciones". Hamilton, con su característico sarcasmo, respondió: "Tómense un tecito mientras tanto. No es un buen trabajo de equipo. No diré nada más".