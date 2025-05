Franco Colapinto, a horas de regresar a la Fórmula 1: entre las ganas de empezar y la alegría de representar a Argentina

"Estoy feliz de poder correr, representar a Argentina en la F1 es algo único", expresó en un material difundido por Renault. "Tengo el apoyo de los fanáticos desde chico, en la Fórmula 3, y más en la Fórmula 2 y ahora. Es una locura en cualquier parte del mundo. Y es algo que a mí me impresiona muchísimo", apuntó Colapinto, que además detalló que su exposición generó que más chicos se acerquen al automovilismo, especialmente al karting.

Sobre su debut en la escudería francesa, que se dará en el mítico circuito de Imola, el piloto 43 destacó la importancia que tiene Italia en su carrera, ya que en Monza se estrenó en la F1 y en ambos trazados logró triunfos en las divisiones previas a la Máxima.

