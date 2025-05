El doble de Franco Colapinto que fue furor en el GP de Miami y se coló en los boxes de Alpine

No sólo por su increíble parecido físico, sino también el carisma y magnetismo de Colapinto, Oberndorfer se coló en los boxes de Alpine en Miami.

El doble de Colapinto no conoce personalmente a quien inspiró su personaje: “Obviamente que me encantaría verlo alguna vez, para mí es un ídolo, lo admiro muchísimo” , dijo.

En la noche previa a la carrera, el doble del piloto argentino conoció también al asesor principal del Alpine, Flavio Briatore, quien tuvo un rol central para que se transformara en nuevo corredor titular de la escudería.

“Lo vi de casualidad, lo saludé, le pedí una foto y accedió. Se reía mucho por el parecido. Fue un momento único para mí, fue como estar con (Guillermo) Cóppola, el manager de Diego (Maradona)”, comparó.

"La idea surgió el año pasado, con toda la locura que se generó con Franco cuando entró a la F1. Debido al cariño que le tiraba la gente, empezó a convertirse en una personalidad destacada y muchos me empezaron a decir que me parecía mucho a él físicamente. Me preguntaban si éramos primos", contó en diálogo con TN.

“Hay gente que piensa que soy el real. Obviamente le digo que no, que soy el doble, pero aún así siempre quieren sacarse fotos por la fantasía de estar cerca de Franco. En todos lados me reciben de la mejor manera por el cariño que le tienen a él. Me llaman de programas de televisión, de programas de radio, de streamings. Se nota mucho el amor que la gente le tiene a Colapinto”, comentó.