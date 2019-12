Clásico español estará envuelto por protestas independentistas

El grupo de protesta catalán Tsunami Democràtic convocó para este miércoles a los partidarios de la independencia a reunirse en varias áreas que rodean el estadio cuatro horas antes del comienzo del partido. El grupo, que organizó protestas masivas en el aeropuerto de Barcelona en octubre y bloqueó una gran autopista, anticipó mediante sus cuentas de redes sociales que más de 25.000 personas confirmaron que participarán en las marchas.

Tsunami Democràtic on Twitter Vine a veure el clàssic! ⚽



Dimecres es necessitaran milers de persones per fer l’acció. A més, tothom que vingui estarà convidat a veure el partit. I com a tots els partits, cal portar ràdio, aigua i entrepà! #LaForçaDeLaGent pic.twitter.com/xg5XfUXq5q — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) December 16, 2019

Sin embargo, aclaró que no desea suspender el partido y que las protestas forman parte de su esfuerzo por pedir un diálogo entre las autoridades españolas y catalanas sobre el impulso a favor de la independencia de la región.

Las autoridades desplegarán 3.000 agentes de seguridad pública y privada para garantizar que el partido no se vea interrumpido. El presidente de Barcelona, Josep María Bartomeu, dijo que el club, que condenó las penas de prisión para los líderes separatistas, no hará ningún esfuerzo por sofocar las voces disidentes, pero añadió que está seguro de que el partido seguiría adelante sin mayores incidentes. Tsunami Democràtic también dijo que dio instrucciones a los aficionados dentro del estadio para que realicen acciones que aún no fueron especificadas.