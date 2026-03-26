Las camisetas de Argentina para el Mundial 2026: precios, diseños y todos los detalles

La Albiceleste llegará con nuevos kits a la Copa del Mundo, pero hay un detalle que resalta y será la primera vez que lo lucirá en este certamen.

La albiceleste tiene todo listo para el inicio de la Copa del Mundo.

Argentina se consagró campeona del mundo en Qatar 2022, sumando así a su escudo la tan ansiada tercera estrella. En el Mundial 2026 , será la primera vez que se presente a este certamen del fútbol con ese detalle tan particular que llena de orgullo el pecho de todos sus hinchas y se verá plasmado en su vestimenta.

Además, la marca encargada de vestir al combinado nacional ha buscado estar a la altura de lo que representa diseñar la ropa que tendrá el equipo que defiende la corona. En ese contexto, los hinchas y fanáticos podrán apreciar detalles nunca antes vistos que darán que hablar.

De antemano, se sabía que Adidas no haría modificaciones en el kit titular, manteniendo la eterna tradición de las franjas celestes y blancas . Pero donde se tomó el trabajo de ir aún más allá es con la camiseta suplente , la cual deja atrás el anterior diseño bastante normal y que no destacaba.

Lo primero que llama la atención es el color principal. No estará el azul oscuro ni se buscarán variantes de ese tono: será completamente negra y el atractivo recaerá principalmente en los detalles. Estos presentan el fileteado , ese particular estilo que suele verse en los colectivos porteños y bonaerenses, con tonos blancos, celestes y azules .

Los detalles de una de las marcas líderes del fútbol, que son sus siempre características tres tiras, serán completamente blancas, consiguiendo así un contraste que no permite que ningún aspecto se luzca más que el otro y logrando un balance perfecto dentro de la camiseta.

Camiseta Argentina Adidas 1 La camiseta suplente tuvo buena recepción en el público. Adidas

Cómo es la camiseta titular de Argentina para la Copa del Mundo

Aquí se ve que Adidas no buscó dar muchas vueltas y apostó por lo clásico. Unas franjas blancas en su totalidad, mientras que el celeste empieza más oscuro y, gradualmente, hacia el centro se aclara. Los detalles de las mangas de la marca serán en negro, mientras que el logo del pecho estará en dorado. En el medio figurará el parche de actuales campeones del mundo, algo que no pasará inadvertido durante el Mundial 2026.

Finalmente, las mangas serán blancas y solo tendrán las características tres tiras, sin ningún detalle más. Esto le aporta sobriedad y estilo clásico, sin exagerar ni resaltar de más, ya que lo más llamativo estará en el escudo con las tres estrellas.

Camiseta Argentina Adidas 2 La titular no tiene ningún detalle extraño y respeta la tradición del combinado nacional en cuanto a su diseño. Adidas

Los precios de las camisetas de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Si bien muchos sueñan con tener esta camiseta de cara al inicio del Mundial 2026, conseguirlas no será muy barato para el bolsillo del fanático común. La alternativa tiene dos versiones: la jugador, que costará $219.999, y la "hincha", que estará en $149.999.

Por otro lado, la titular en versión hincha cuesta $129.999 para hombres, $119.999 para mujeres y $99.999 para niños. En cambio, la versión jugador tiene un costo más elevado y se encuentra en tiendas oficiales a $199.999.