Cuántos kilómetros deberán recorrer los equipos argentinos en la Copa Libertadores 2026

Los equipos del fútbol argentino deberán realizar grandes traslados para disputar el certamen más importante de Sudamérica.

El fútbol argentino está listo para ver a sus representantes en la Copa Libertadores de América 2026 , cuya final se disputará a fin de año en Montevideo, Uruguay. Boca, Estudiantes, Lanús y Rosario Central son los máximos candidatos que tiene el país a quedarse con el trofeo, aunque contará con más participantes nacionales.

Además de los tres mencionados anteriormente, Platense e Independiente Rivadavia de Mendoza harán sus estrenos en la competencia, buscando ser las grandes sorpresas del torneo. Entre estos equipos, habrá algunos que, con el sorteo, se verán beneficiados, ya que no deberán recorrer grandes distancias. Sin embargo, otros no tuvieron la misma suerte.

Con seis conquistas, el Xeneize es el equipo que más veces ganó la Copa Libertadores entre los representantes argentinos de esta edición. Boca integrará el Grupo D junto a Cruzeiro de Brasil, Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador, quizás el más parejo de todo el certamen.

Estudiantes de La Plata, otro de los clubes que ya sabe lo que es conquistar América, estará presente en la zona A. Allí se medirá ante el actual campeón, Flamengo , y Cusco de Perú e Independiente Medellín de Colombia.

Lanús , actual campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa en la que venció al Mengao, integra el Grupo G junto a Liga de Quito de Ecuador, Always Ready de Bolivia y Mirassol de Brasil. Rosario Central cayó en el Grupo H, junto a Independiente del Valle de Ecuador, Libertad de Paraguay y Universidad Central de Venezuela.

Finalmente, los debutantes también tienen rivales y zonas. Independiente Rivadavia está en el Grupo C junto a Fluminense, Bolívar y los venezolanos de Deportivo La Guaira. Por su parte, Platense estará en el Grupo E, con rivales complicados como Independiente Santa Fe de Colombia, Corinthians y Peñarol de Uruguay.

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Los equipos que menos viajarán en el torneo continental

Boca cuenta con cierta ventaja, ya que, si bien el traslado a Guayaquil es una distancia importante, luego tendrá que ir a Minas Gerais en Brasil y finalmente a Santiago de Chile, recorriendo solamente 15.136 kilómetros, entre ida y vuelta.

Lanús es otro de los más favorecidos, aunque con Ecuador como el trayecto más exigente. Viajará a Quito, luego a San Pablo y finalmente a El Alto, en Bolivia, acumulando 16.648 km. Pero quien menos recorrido hará será Platense, con 13.212 km, ya que visitará Montevideo, tierras paulistas y Bogotá.

Lanús Buda Mendes/Getty Images El Granate, flamante campeón de la Recopa, no sufrirá tanto con los viajes. Buda Mendes/Getty Images

Cuál es el equipo más perjudicado y cuántos kilómetros recorrerá

Independiente Rivadavia es el que menos recorrerá dentro del grupo de los que más viajan. Los mendocinos, debutantes en este certamen del fútbol sudamericano, irán a Caracas, La Paz y Río de Janeiro, acumulando 18.716 kilómetros. Mucho más que los anteriormente nombrados, pero menos de lo que deberá recorrer Estudiantes de La Plata.

El León tendrá que viajar a Medellín, Cusco en Perú y finalmente a Río de Janeiro para medirse ante Flamengo, sumando 19.244 km de recorrido. Finalmente, es Rosario Central el que resultará más perjudicado en esta Copa Libertadores entre todos los argentinos.

Di María Rosario Central Marcos Brindicci/Getty Images El Central de Di María es el equipo del fútbol argentino que más viajará. Marcos Brindicci/Getty Images

El Canalla iniciará con un viaje cercano a Asunción, pero luego tendrán que ir hacia Quito para enfrentar a Independiente del Valle y finalmente tendrán como última parada Caracas, en Venezuela, donde se encuentra el Estadio Olímpico de la Universidad Central, con la increíble cantidad de 21.096 kilómetros en total.